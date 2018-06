CHP Afyon milletvekili aday listesinde kimler var? Bu soru 24 Haziran seçimlerine günler kala seçmenler tarafından soruluyor. Seçmenler partilerin seçim beyannamelerine ve adaylarınagöre kime oy vereceklerine karar veriyor. İşte 6 milletvekili çıkarak Afyon'un CHP milletvekili adayları...

AFYON CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 - BURCU KÖKSAL YÜKSEK AVUKAT

2 - AHMET HAKAN UYAN YÜKSEK MADENCİLİK

3 - İSMAHAN NERGİZ ORTA ESNAF

4 - RAMAZAN AKGÖZ YÜKSEK AVUKAT

5 - ERTUĞRUL YILMAZ YÜKSEK AVUKAT

6 - HATİCE GÖKOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Afyon'da

Eşi Ülkü İnce'yle birlikte sahneye çıkarak Afyonkarahisarlıları selamlayan Muharrem İnce, rahmetli Bülent Ecevit'in 1977'deki Afyon ziyaretiyle konuşmasına başladı. İnce, "Yıl 1977. rahmetli Ecevit buraya gelir, o 77 mitinginden sonra tavan yapıyor. Şimdi aynı yerde miyiz? Ne diyordu Ecevit, 'Biz milliyetçiliği dağlara taşlara yazdık, duvarlara değil, Afyon'un haşhaş tarlalarına, Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık' diyordu" dedi.



Ardından eline önce 30 litrelik benzin bidonunu alan İnce, "Önce ekonomiyi anlatayım, 2002 Kasım, Erdoğan iktidara geldi. 2002'de bunu 50 lirayla dolduruyordunuz, şimdi 50 lirayla bunu dolduruyorsunuz" diyerek 8 litrelik diğer benzin bidonunu gösterdi.



İnce, "Ama temelin işi gibi, 'Ben hep 50 liralık alıyorum' derseniz o ayrı. Yine nasıl fakirleştiğinizin göstergesi bu. Meydanlarda '3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın' diyor. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuk sayısı sizin işiniz. Ama kimseden de aşağıya kalmayın ha. Doğum yöntemi sizin işiniz onu bilemem ama bu çocuk bezi, bunda KDV yüzde 18. Bu da garip, bu da cumhurbaşkanının işi. Ben cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki bu KDV düzenlenecek. Koca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bebeğin donundan, bezinden medet ummaz. Devam, bebeğe süt içireceğiz. KDV yüzde 8. Bebeğe süt içireceğim ne KDV'si, olmaz bunu indireceğiz. Bebek maması. Bebekten söz ediyorum, değerli Afyonkarahisarlılar. Bizim geleceğimiz, yüzde 8 KDV, bunu da indireceğiz. Meydanlara gelip 3 çocuk yap, 5 çocuk yap, bol keseden at. Yapacak da nasıl yapacak. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değil, bebek bezindeki KDV bezini indirmek. Ben size 50 lirayla bunu değil, bunu doldurmayı vaad ediyorum" diyerek, 30 litrelik benzin bidonu gösterdi.



TÜRKİYE'YE FİLİSTİNLİ VİZEYLE, İSRAİLLİ VİZESİZ GELİYOR



Hayvancılık ve tarımın bu köylü çocuğu tarafından kalkındırılacağını ve tarıma dayalı sanayiyi geliştireceklerini belirten Muharrem İnce, yerli ırklar ve tohumların yok edildiğini ve her sene İsrail'den tohum alındığını belirterek, "Meydanlara çıkmış 'Filistin için miting yapıyorum.' Müslüman kardeşlerimiz Filistin'de katlediliyor, diyoruz ki 'Filistin mallarını boykot et.' 'Etmem' diyor. 'İsrail'den petrol taşımacılığını yapma', 'Yapacağım' diyor. 'Tohumlarını alacağım' diyor. E peki Filistinliler için ne yaparsın sen, 'Bir tek miting yaparım' diyor. Sıkı dudun bir şey söyleyeceğim, sözde Filistinli Müslümanları savunuyor ya, 'İsrail'le yaptığı gizli anlaşmaları iptal et' diyoruz, 'Etmem' diyor. Mesela bir Filistinli Türkiye'ye gelmek istese, bir de İsrailli gelmek istese, Filistinli Müslüman Türkiye'ye gelmesi için vize alması lazım, İsraillinin vize almasına gerek yok. O kahvelerde size Erdoğan taraftarlığı yapanlara bunu anlatın, bu mübarek Ramazan ayında bize laf söylenenlere bunu anlatın. Deyin ki, 16 yıldır bunlar iktidarda, Filistinli Türkiye'ye vizeyle geliyor, İsrailli vizesiz geliyor. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl Filistin taraftarlığı?" diye konuştu.



'HAFTAYA TRT'NİN ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAĞIM'



Afyonkarahisar mitingi öncesindeki Uşak mitingini özel kanalların 20-25 dakika, TRT'ninse 10 dakika verdiğini belirten Muharrem İnce, "Önümüzdeki hafta TRT'nin önünde miting yapacağım, söz. Bunu yapacağım. Engin başkan, programı yapalım, TRT'nin önünde miting yapacağız. Vereceksin mecbursun, ben sana elektrik parasından, para ödüyorum. Sizler de ödüyorsunuz, hepimiz ödüyoruz. Hakkımız var orada, hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Çıkarın telefonlarınızı, çıkarın akıllı telefonları, TRT'ye inat siz canlı yayın yapın. 24 Haziran'dan sonra ben cumhurbaşkanı olduğumda emin olun o TRT milletin televizyonu olacak" dedi.



Cumhurbaşkanı olduğunda sarayda oturmayacağını ve orayı bilim yuvası yapacağını anlatan İnce, "16 yıldır milletvekiliyim, 14 yıldır kirada oturdum. Son 1,5 yılda apartman dairesi sahibi oldum. Daha doyamadım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Evimde otururum ne olacak. Devletin işleri için de Çankaya Köşkü'nü kullanırım" dedi.



'AÇ KAL, TUVALETE GİTME, HASTALANMAK YASAK'



Muharrem İnce, konuşmasının sonunda vatandaşlara sandık güvenliğiyle ilgili uyarılarda bulundu. İnce, "Hedef büyük, işimiz zor, zamanımız dar. Sizden istediğim şu, konu komşu, berber, manav, akraba, dayıoğlu, emmioğlu kim varsa herkese tek tek anlatacaksınız. Sonra sandık, sandık seçimin namusu, o gün aç kal, tuvalete gitme, hastalanmak yasak" dedi.



İnce, miting sonunda meydandaki vatandaşlarla özçekim yapıp, karanfil dağıttı.