Bingöl milletvekili adayları, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Bingöllüler tarafından araştırılıyor. YSK'nın onayladığı 8 partiden 24 aday Bingöl'de milletvekili olabilmek için yarışıyor. Peki CHP'nin Bingöl milletvekili adayları kimler? İşte toplam 3 milletvekilini Meclis'e taşıyan bingöl için CHP'nin milletvekili adayları...

BİNGÖL CHP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1 VAHDETTİN UZUNYAYLA YÜKSEK İNŞAAT TEKNİKERİ 2 MEHMET EVRAN YÜKSEK İNŞAAT TEKNİKERİ 3 ÇETİN SAĞSÖZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

CHP’nin milletvekili aday listesini YSK'ya bildirmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar belli olmuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday olurken, 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal aday listesinde yer aldı. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday oldu. Eren Erdem ise listeye alınmadı. AK Parti'nin kurucularından olan Abdullatif Şener, Konya 1. sıradan aday gösterildi. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir'den aday gösterildi. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı