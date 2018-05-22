CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adaşı ve meslektaşı Avukat Deniz Baykal, Bursa'da CHP'den milletvekili adayı oldu.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile isim benzerliği bulunan ve onun gibi avukat olan Bursalı Deniz Baykal 3'üncü kez CHP Bursa Milletvekili adayı oldu. DHA'nın haberine göre Bursa 1'inci Bölge aday listesinin 7'nci sırasında yer alan Baykal, "Deniz Baykal hasta değil miydi, Bursa'dan nasıl aday oldu?" şeklinde tepkiler aldığını söyledi. Deniz Baykal ile isim benzerliğinin tesadüf olduğunu, isminin babası tarafından Deniz Gezmiş'in anısına konulduğunu söyleyen Baykal, "Deniz Gezmiş'lerin ve arkadaşlarının idam edildiği tarihte babam, 'Bir oğlum olursa adını Deniz koyacağım' demiş. Deniz ismi aslında buradan gelmektedir. Tabii Baykal soyadı ile birleşince de Deniz Baykal oldu. Bu anlamda yıllardır ben bu ağırlığı üzerimde taşıyorum. 'Deniz Baykal aslında hasta değil miydi, Bursa'dan nasıl aday oldu?' diyen arkadaşlarımız da var. Cumhuriyet Halk Partisi bizim kökenimizde, ailemizde var. Bu sebeple bizim partiye bağlılığımız hiçbir zaman hiçbir şekilde sorgulanabilecek bir şey değildir" diye konuştu.
HUKUKÇU ADAYLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ
Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte hukukun üstünlüğü açısından hukukçu milletvekili adaylarının önem arz ettiğini söyleyen Baykal, "Hukukçuların özellikleri ön planda olması ve hukukçu adayların daha seçilebilir yerden aday olarak gösterilmiş olması ülkenin geleceği ve hukukun üstünlüğü açısından önemli dengelerden biridir. Biz elimizden geleni yapacağız, bunun için de mutlaka partinin göstermiş olduğu programlar çerçevesinde seçim propagandasını yürüteceğiz" dedi.
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