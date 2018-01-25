CHP'de 3-4 Şubat'ta yapılacak olan 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 3. aday çıktı. Daha önce İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce aday olacağını açıklamıştı.

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU, ADAYLIĞINI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu 29 Ocak Pazartesi günü CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını söyledi.

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Eminağaoğlu 1967 yılında Artvin'in ilçesi Şavşat'da doğmuştur.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu.

Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürütmüştü.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.

CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

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