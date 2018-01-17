İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı. Kocasakal, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi.
BU SLOGANLA DUYURDU: "KURTULUŞ, KURULUŞTADIR"
Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Kocasakal, "Çıkış noktam şu; Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır." dedi.
"HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE SİYASET YAPAMAZ"
Konuşmasında CHP'nin mevcut durumunu eleştiren Kocasakal, "HDP güzellemesi yapanlar Atatürk partisinde siyaset yapamaz" dedi.
Konuşmasına "Kurtuluş kuruluştadır. Kuruluştaki değerlerdedir" ifadeleriyle başlayan Kocasakal, "Ben kendi adıma şahsen değil ama milyonlarca cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım" sözleriyle adaylığını açıkladı.
CHP’DE NELER OLUYOR? KİM BU CANAN KAFTANCIOĞLU?
CHP'nin mevcut durumunu ve yönetimini eleştiren Kocasakal, "Öncelikle partimizde siyasi olmanın ötesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk'e 'kefere' diyen, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözlerinden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gösterilemez" ifadelerini kullandı.
KİMLER ADAY OLACAK?
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra adaylığını açıklayan diğer isim Ümit Kocasakal oldu. CHP Genel Başkanlığı için, Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağına ilişkin olarak ise kendisinden bir açıklama yapılmadı.
İNCE VE ÖZKAN ARASINDA ADAYLIK POLEMİĞİ
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış ve İnce'nin adaylığı için "Muharrem Bey yaşadığımız sorunlar nedeniyle Genel Başkanımızı ziyaret etti, bundan 1.5 ay önce ve tek liste, ortak aday olarak kendisinin (Kemal Kılıçdaroğlu) çıkmasını görüştü." demişti.
İnce ise Özkan'ın açıklamalarına Twitter hesabından cevap vererek "Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir." açıklamasında bulunmuştu.
CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?
CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIĞI VE KONGRELER
CHP Genel Başkanı seçildiği 22 Mayıs 2010'dan bu yana dört olağanüstü, iki de olağan kurultay gören Kemal Kılıçdaroğlu, yedinci kurultayına hazırlanıyor. Bu seneki kurultay, Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı döneminde, üçüncü olağan kurultayı olacak.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna, 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturdu.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gördü.
İNCE, 177 İMZA İLE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ
CHP'nin 2014 yılındaki 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce 177 üye önerisi ile Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterildi. CHP Genel Başkanı ve genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da
1155 geçerli oyun 740'ını aldı. Diğer aday Muharrem İnce ise delegelerden 415 oy aldı. Kullanılan oyların 26'ı da geçersiz sayılmıştı.
35. OLAĞAN KURULTAY'DA BALBAY YETERLİ İMZAYA ULAŞAMAMIŞTI
Partinin 35. Olağan Kurultayı'nda ise tek aday olarak seçime giren Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine devam etti. Kurultayda iddiası olan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli olan yeterli imzaya ulaşamadı.
ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?
Ümit Kocasakal 11 Mayıs 1966'da Köln'de doğdu. Hukukçu, İstanbul Barosu'nun 2010-2016 dönemlerindeki başkanı, Doçent Doktor ve avukat olan Kocasakal, Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi. Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı olan Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevini sürdürmekte ve öğretim üyeliği yapmaktadır. Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçilmiş olup, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirilmiştir. 23 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştır. 23 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği delegesidir. Ayrıca kendisi Yeditepe Üniversitesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.