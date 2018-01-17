Son dakika... Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını resmen açıkladı

17.01.2018 - 11:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı. Kocasakal "Bundan sonra bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 yıllık CHP Genel Başkanlığı döneminde bu sene 7. kurultayına hazırlanıyor. CHP liderinin karşısında daha önce sadece Muharrem İnce resmi olarak aday olabilmişti. Bir önceki olağan kurultayda adaylığını açıklayan Mustafa Balbay ise delegelerin yeterli desteğini bulamamıştı

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İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı. Kocasakal, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi.

BU SLOGANLA DUYURDU: "KURTULUŞ, KURULUŞTADIR"

Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Kocasakal, "Çıkış noktam şu; Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır." dedi.

"HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE SİYASET YAPAMAZ"

Konuşmasında CHP'nin mevcut durumunu eleştiren Kocasakal, "HDP güzellemesi yapanlar Atatürk partisinde siyaset yapamaz" dedi.

Konuşmasına "Kurtuluş kuruluştadır. Kuruluştaki değerlerdedir" ifadeleriyle başlayan Kocasakal, "Ben kendi adıma şahsen değil ama milyonlarca cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım" sözleriyle adaylığını açıkladı.

CHP’DE NELER OLUYOR? KİM BU CANAN KAFTANCIOĞLU?

CHP'nin mevcut durumunu ve yönetimini eleştiren Kocasakal, "Öncelikle partimizde siyasi olmanın ötesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk'e 'kefere' diyen, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözlerinden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gösterilemez" ifadelerini kullandı.

KİMLER ADAY OLACAK?

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra adaylığını açıklayan diğer isim Ümit Kocasakal oldu. CHP Genel Başkanlığı için, Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağına ilişkin olarak ise kendisinden bir açıklama yapılmadı. 

İNCE VE ÖZKAN ARASINDA ADAYLIK POLEMİĞİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış ve İnce'nin adaylığı için "Muharrem Bey yaşadığımız sorunlar nedeniyle Genel Başkanımızı ziyaret etti, bundan 1.5 ay önce ve tek liste, ortak aday olarak kendisinin (Kemal Kılıçdaroğlu) çıkmasını görüştü." demişti.

İnce ise Özkan'ın açıklamalarına Twitter hesabından cevap vererek "Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir." açıklamasında bulunmuştu.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor. 

CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIĞI VE KONGRELER

CHP Genel Başkanı seçildiği 22 Mayıs 2010'dan bu yana dört olağanüstü, iki de olağan kurultay gören Kemal Kılıçdaroğlu, yedinci kurultayına hazırlanıyor. Bu seneki kurultay, Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı döneminde, üçüncü olağan kurultayı olacak.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna, 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturdu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gördü.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

İNCE, 177 İMZA İLE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

CHP'nin 2014 yılındaki 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce 177 üye önerisi ile Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterildi. CHP Genel Başkanı ve genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da
1155 geçerli oyun 740'ını aldı. Diğer aday Muharrem İnce ise delegelerden 415 oy aldı. Kullanılan oyların 26'ı da geçersiz sayılmıştı. 

35. OLAĞAN KURULTAY'DA BALBAY YETERLİ İMZAYA ULAŞAMAMIŞTI

Partinin 35. Olağan Kurultayı'nda ise tek aday olarak seçime giren Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine devam etti. Kurultayda iddiası olan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli olan yeterli imzaya ulaşamadı.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Ümit Kocasakal 11 Mayıs 1966'da Köln'de doğdu. Hukukçu, İstanbul Barosu'nun 2010-2016 dönemlerindeki başkanı, Doçent Doktor ve avukat olan Kocasakal, Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi. Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı olan Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevini sürdürmekte ve öğretim üyeliği yapmaktadır. Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçilmiş olup, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirilmiştir. 23 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştır. 23 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği delegesidir. Ayrıca kendisi Yeditepe Üniversitesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.

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Misafir - 34 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Kılıçdaroğlu dürüst kibar biri ama siyasette pek kibarlık sökmüyor ayrıca partideki aşırı uçların destekçileri tepki çekiyor yeni bir heyecana ihtiyaç var
Misafir - 35 dakika önce - Cevapla
0 0 0 bir akp li olarak destekliyorum. chp nin özüne dönmesi gereklidir. net
Misafir - 40 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Ahhh KARAOĞLAN yok senin gibisi... Allah rahmet eylesin....
Misafir - 47 dakika önce - Cevapla
0 0 0 CHP li olmanin zamani geldi.
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
5 3 +2 Iste beklenen adam adam gibi adam
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
3 1 +2 Oyumu vatan partisine veriyorum , Sayın kocasakal chp genel başkanlığına seçilirse bundan sonra oyumu chp'ye veririm.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
3 3 0 Adam gibi adam... sonunda chp toparlanir.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 NİHAYET...
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
1 0 +1 Kesinlikle bu adamın gelmesi gerekiyor.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
14 2 +12 Sn. Kocasakal yeni CHP ist. il başkanı hakkında doğru söylüyor. İnsanlar neden tepkisiz.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
1 0 +1 Bu saatten sonra MHPli MHP’den başka her partiye oy verir.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
19 2 +17 Bir CHP li olarak Kocasakal ile Atatürk ün kurduğu CHP ayarlarına döneriz.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
20 2 +18 OHH BE IŞTE BIR KOCAMAN ADAM GELIYO BAŞSIZ CHP NIN BAŞINA
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
21 4 +17 ohhh beee..sonunda
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 5 +4 ATATÜRK Ü KULLANMAYIN ARTIK siz onun turnağı olamazsınız
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
11 4 +7 Galatasaray lisesinin kapasından kafasını içere sokmayı başaramamiş insanlar bu lise hakkında olumsuz görüş bildirmelerini anlayamıyorum. Şunu herskes bilsin ki o liseden iyi bir vatansever ve iyi bir insan çıkar. Çünkü orası ekmegin fırında çıkması gibi insanları pişirir.keşke bu güzel ülkemin liselerinin yüzde onu galatasay lisesi olsa ümit hocam chp için bir şans iyiki bu yürekli insanlar bu chp için genel başkan adaylığını koyuyor.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
7 10 -3 Artık CHP dikiş tutmaz, çalışmayan, üretmeyen hep başarısız olan, herşeye hayır diyen bir parti tükenmeye mecburdur, Atatürk' ün mirasıda yendi bitti, elde hiç bir şey kalmadı. AKP gibi sıfır km bir parti kuracak sol kanattan bir babayiğit yok mu ?
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
10 2 +8 Ümit bey seçilirse bir MHP li olarak asla red ettiğim CHP ye kesinlikle oy veririm kocasakal Atatürk dönemine dönüştür
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
2 1 +1 bizi bitirdiniz bee.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Benimde benimde:relaxed::relaxed:
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
2 9 -7 Chp kımlere kaldı hale bak
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
25 2 +23 partinin icine ettiniz be ermeni soykirimi diyen kadini il baskani yaptiniz atanin kemikleri titriyordur.sizin yuzunuzden atam mezarda rahat uyuyamiyor.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
22 8 +14 dürüst bir adam güven veriyor
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
28 5 +23 umit bey secilirse harika olur bir chpli olarak suan partime oy vermem bu yonetim oldugu surece
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
5 14 -9 Bir sen eksiktin sende ATATÜRKÜN kurduğu partinin içine ettiniz.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
14 1 +13 Kılıçdaroğlu İstanbul il başkanlığına böyle birini seçtirebiliyorsa tanıdığım kadarıyla böyle bir arkadaşın chp de hiç şansı yok gibi
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
8 9 -1 Bir :poop: olmaz CHP’den.Yıllarca sizi savundum ya..... Yazıklar olsun bana
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
41 21 +20 Bu adam başkan olsun oy vermezsem adam değilim CHP ye bu adam Atatürk chpsine yakışan milliyetçi bir adam ! MHP li birisi olarak !
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
11 14 -3 mhp li biri böyle birine oy vermez hacı atma mhpliyim diye
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
15 39 -24 Galatasaray Lisesini bitirenlerden bu ülkeye hayır geldi mi?
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
12 4 +8 Geldi, biraz okumayla öğrenebilirsin kimler olduğunu.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 haklısın kardeş
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
59 11 +48 yeni vizyon. yeni lider şart, kılıçdaroğlu by by
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
44 21 +23 genel başkan ümit bey olursa ,oyum chp ye.