İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı. Kocasakal, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi.

BU SLOGANLA DUYURDU: "KURTULUŞ, KURULUŞTADIR"

Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Kocasakal, "Çıkış noktam şu; Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır." dedi.

"HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE SİYASET YAPAMAZ"

Konuşmasında CHP'nin mevcut durumunu eleştiren Kocasakal, "HDP güzellemesi yapanlar Atatürk partisinde siyaset yapamaz" dedi.

Konuşmasına "Kurtuluş kuruluştadır. Kuruluştaki değerlerdedir" ifadeleriyle başlayan Kocasakal, "Ben kendi adıma şahsen değil ama milyonlarca cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım" sözleriyle adaylığını açıkladı.

CHP’DE NELER OLUYOR? KİM BU CANAN KAFTANCIOĞLU?

CHP'nin mevcut durumunu ve yönetimini eleştiren Kocasakal, "Öncelikle partimizde siyasi olmanın ötesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk'e 'kefere' diyen, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözlerinden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gösterilemez" ifadelerini kullandı.

KİMLER ADAY OLACAK?

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra adaylığını açıklayan diğer isim Ümit Kocasakal oldu. CHP Genel Başkanlığı için, Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağına ilişkin olarak ise kendisinden bir açıklama yapılmadı.

İNCE VE ÖZKAN ARASINDA ADAYLIK POLEMİĞİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış ve İnce'nin adaylığı için "Muharrem Bey yaşadığımız sorunlar nedeniyle Genel Başkanımızı ziyaret etti, bundan 1.5 ay önce ve tek liste, ortak aday olarak kendisinin (Kemal Kılıçdaroğlu) çıkmasını görüştü." demişti.

İnce ise Özkan'ın açıklamalarına Twitter hesabından cevap vererek "Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir." açıklamasında bulunmuştu.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.