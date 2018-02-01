Hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayda, ilk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirilecek. CHP'de, kurultay sonrası en yetkili organ PM'ye girmek, partililer için büyük önem taşıyor.

Tüzük gereği artık Merkez Yönetim Kurulu'nun da (MYK) içinden atandığı PM'ye girebilmek için aday adayları şimdiden delegelere ulaşmaya başladı.

ADAY SAYISI 500'Ü GEÇEBİLİR

AA'nın haberine göre, Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin tamamına yakınının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

Daha önceki kurultaylarda 100 ismi "anahtar" olarak delegeye sunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayda, BKYP hariç 52 kişiden oluşan dar kapsamlı bir anahtar listeyi delegeye sunması bekleniyor.

GEÇEN KURULTAYIN SÜRPRİZLERİ

Geçen kurultayda MYK üyelerinden Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Enis Berberoğlu, Erdoğan Toprak, Seyhan Erdoğdu ve Nihat Matkap yeterli oyu alamayarak liste dışı kalmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmasına karşın seçilemeyen Öztrak, Toprak ve Tekin'in bu sefer listeye girebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun bu isimlerin yanı sıra eski büyükelçi Osman Korutürk, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı anahtar listesinde göstermesi öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun mevcut yönetimden sözcü Bülent Tezcan, Erdal Aksünger, Tekin Bingöl ve Haluk Koç'a da listesinde yer vermesi bekleniyor.

Şu an için PM listesindeki en kesin isim ise Haluk Koç. Bu dönem yönetimden affını isteyen Koç'un, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından ikna edildiği ve bir dönem daha görev alacağı öğrenildi.

35. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın, 595 oyla PM'ye giren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, bu seçimlerde YDK cezası nedeniyle aday olamayacak.

Yine geçtiğimiz kurultayda Aylin Nazlıaka "listeyi delerek" PM'ye girmiş, daha sonra partiden ihraç edilmişti.

İL BAŞKANLARINA SIKI MARKAJ

Kurultay hazırlıklarını sürdüren Kılıçdaroğlu, bugün il başkanlarıyla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantıda il başkanlarından "fire olmaması" yönünde telkinde bulunacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ayrıca il başkanlarından PM için üç isim isteyeceği öğrenildi.

35. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve İlhan Cihaner, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz PM'ye girmeyi başarmıştı. Bu isimlerin 36. Olağan Kurultay'da da etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca Parti Sözcülüğü görevinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin de delegeden onay alabileceği konuşuluyor.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında kendisine eşlik eden Refah Partisi eski Milletvekili Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam'ı PM'ye alabileceği, bunun da delegeler arasında rahatsızlığa neden olduğu iddia ediliyor.

İNCE'NİN ADAYLIĞI KESİN

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak isteyen aday adayları da kurultaya sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Ana temasının "adalet ve cesaret" olarak belirlendiği kurultayda, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce aday adayı oldu.

CHP tüzüğüne göre, toplam delege sayısının yüzde 10'unun imzasıyla genel başkanlık başvurusunda bulunması gereken Kocasakal'ın, yaklaşık 120 imzayı toplayabilmek için çalışma yaptığı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Parti kulislerinde, Kocasakal'ın yeterli imzayı toplaması "sürpriz" olarak görülüyor.

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek en güçlü aday, partinin 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda da aday olan İnce görülüyor.

Adaylık için yeterli delege imzasına ulaştığını açıklayan İnce, dün de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek delege üzerinde baskı yapılmamasını istemişti.

İnce'nin başkanlık yarışında alacağı oyun, PM seçimlerinde etkili olması bekleniyor.

Muharrem İnce, 18. Olağanüstü Kurultay'da 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday olmuş, sürpriz bir çıkış yaparak 415 oy almıştı. 944 delegenin imzasıyla aday olan Kılıçdaroğlu ise 740 oy alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

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