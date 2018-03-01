CHP'den 4 kişilik komisyon! Partilerle 'ilkeler' görüşmesi

CHP'nin dünkü MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda 4 kişilik bir komisyon kurulacağı ve bu komisyonun AK Parti dışında seçime girme yeterliliği olan bütün siyasi partilerle ilkeler çerçevesinde görüşeceği öğrenildi.

HABERTURK.COM Ankara'dan Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre CHP'nin komisyonu, görüşeceği partilerden nasıl bir seçim sistemi olması gerektiğine yönelik talepleri toplayacak.

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyonda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer alıyor.

Saadet Partisi ve İyi Parti başta olmak üzere partilerle insan hakları, adalet ve özgürlük konuları ile belirlenen ilkeler çerçevesinde görüşmeler yapılacak ve partilerin talepleri toplanacak. Komisyon, raporunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletecek.

Kılıçdaroğlu'nun bu rapor üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu isteyerek talepleri ileteceği bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER