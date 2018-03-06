CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Her türlü rejimde iktidar var. Ama rejimi demokrasi yapan muhalefetin varlığı, özgürlüğü ve orada yapılan seçimlerin adalet içinde, hukuka ve eşitlik ilkesine uygun, şeffaf biçimde yapılmasıdır." dedi.
Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile Saadet Partisi'ni ziyaret etti.
CHP heyeti, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan, Mehmet Karaman, Hasan Bitmez ve GİK üyesi Lütfi Yalman tarafından karşılanırken, görüşmeye bir süre sonra Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da katıldı.
CHP RAPORU SUNDU
Seçim güvenliği noktasında CHP'nin hazırladığı raporu sunduklarını ve endişelerini dile getirdiklerini aktaran Özel, seçim güvenliğini zaafa uğratacak ve seçmeni şüpheye sevk edecek uygulamaların bertaraf edilmesi noktasında iktidar partisinden beklentilerin ortak olduğunu ifade etti.
"Bugün içinde bulunulan tartışma bunun zaafa uğratılıyor olmasıdır. Yaptığımız görüşmelerin temeli, özü budur. Bugünlerde Türkiye siyasi anlamda ittifakları konuşuyor ama bugün Anadolu'da bir başka ittifak var. Tüm siyasi partiler şeker fabrikaları için bir araya gelmiş bir şeker ittifakı oluşturdular. Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgileniyorlar. Bugün de buradaki temel konumuz seçimde adalet, adil bir seçim ve seçmenin oyunun hepimiz açısından namus kadar değerli olduğu konusundaki fikir birliğidir. Bu konuda AK Parti'nin ve MHP'nin ortaya koydukları teklifi yeniden değerlendirecekleri, endişeleri ortadan kaldıracak birtakım düzenlemeleri yapacakları konusunda iyimser olmak istiyoruz. Alt komisyonda bir noktasına dahi dokunmadıkları öneriyi, dün akşamda 9'ncu maddeye kadar hiçbir yerinde değişiklik yapmadan geçirdiler. Bu, ortak aklı aramayan, muhalefetin taleplerini dışlayan anlayışı doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz."
Görüşmelerini tamamladıktan sonra teklif sahipleriyle de bir görüşme yaparak komisyonda önerilerini tekrarlayacaklarını belirten Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
"YANLIŞLIKLAR ŞAHSİDİR"
Karamollaoğlu da ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Meclis'te görüşülen seçim mevzuatı ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.
Türkiye'nin bugüne kadarki seçim mevzuatının dünyadaki en tutarlı mevzuatı olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "Hatalar olabilir, yanlışlıklar yapılabilir ama o yanlışlıklar şahsidir. Fakat bu sefer seçim mevzuatında hükümetin etkisini artırma ihtimali olan birtakım değişiklikler yapıldığına şahit oluyoruz." dedi.
Bu durum karşısında kendilerinde ister istemez bir endişe doğduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Bununla ilgili CHP güzel bir çalışma yapmış, genişçe bilgi verdiler. Dökümanlarını bıraktılar. Biz onları da tetkik edeceğiz. Demokrasilerde seçim en önemli husustur. Seçime gölge düşmemesi gerekir. Bundan dolayı da elbette iktidarın, Meclis'te çoğunluğu temsil eden ittifaka mensup partilerin her zamankinden daha fazla titiz davranmalarına ihtiyaç var. Hiçbir şaibenin olmaması icap eder. YSK'nın da bu konuda gerekli titizliği göstermesi gerekir. Bugüne kadar adalette yaşadığımız bazı gelişmeler ister istemez bizde endişelerin doğmasına vesile oldu. Biliyorsunuz kanun çok açık, seçimlerde sandık kurullarının mühürlemediği pusulalar geçersizdi. Ama geçmişte YSK bu açık maddeyi 'ben dikkate almayacağım' gibi bir tavır sergiledi. Bu bizi endişelendirdi. Hukuksuzluk mecrasına adeta sürükleniyoruz gibi. Hükümetin ben inşallah bu ikazlara kulak kabartacağını, bunları dikkate alacağını ve Meclisten geçerken bu yanlış anlamalara yol açacak hususların düzeltileceğini umut ediyorum."
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