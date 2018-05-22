CHP İstanbul milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.
Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
CHP'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...
İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
ONURSAL ADIGÜZEL
FETHİ AÇIKEL
GÜRSEL TEKİN
İLHAN KESİCİ
OĞUZ KAAN SALICI
MAHMUT TANAL
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
HÜSEYİN EMRE BAĞCE
MUSTAFA OKTAY AKSU
HASAN UZUNYAYLA
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TAHSİN USTA
HÜSEYİN SAĞ
BERİL ÖNER
YÜKSEL TAŞKIN
HASAN BASRİ ÖZBEK
DENİZ DOĞAN GÜNAY
ERTAN AKSOY
NURAY ÇEPNİ
DUYGU ÇELİK
ARZU ÖZALP
PINAR UZUN
TUBA TORUN
ALİ RIZA YILDIRIM
YÜCEL OTO
MURAT CİRAV
MELİS TİMUR
EMRE AKKUŞ
ÇETİN DÜZCE
AYLİN SARITAŞ
GAZİ KARAKURT
TİMUÇİN GÜLTEKİN
İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KADRİ ENİS BERBEROĞLU
AYKUT ERDOĞDU
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ALİ ŞEKER
DERYA ŞENTÜRK
MEHMET DİRİBAŞ
MERSİN BALKAN
BAHATTİN TURNALI
FERHAT EPÖZDEMİR
İSMAİL YÜKSEL
ADNAN AYBER
BURAK KAAN YILMAZSOY
CANAN SEZENLER
HACER FOGGO
GÜVEN KARATAŞ
YUSUF KENAN KOLAT
VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
CEM CENGİZ YILMAZ
ECE BATUMLU TALAS
PELİN YURDAKUL
ŞEYMA DUMRUL
YUSUF ERGÜVEN
ÖZGÜR DÜZGÜN
DENİZ KAYA
İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
MEHMET BEKAROĞLU
ZEYNEL EMRE
SİBEL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KARABAT
TURAN AYDOĞAN
EMİNE GÜLİZAR EMECAN
NAZIR CİHANGİ İSLAM
TURAN HANÇERLİ
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
ALİ ULVİ GÖKBULAK
MEHMET SAİT YÜCEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
SİNAN KARAHAN
SİNAN KARACA ÖZTÜRK
MAHFUZ YETÜT
ŞAHANIM METER
IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
YAĞMUR GEYGEL
ENGİN ERTAÇ
CEMİL CAN DİNÇ
AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
SEDA ÖNDER
BEKTAŞ DAVUTOĞLU
ARZU ATTEPE
HÜSEYİN DURAN
ERDAL SARIKAYA
ELİF KESKİNEL ÜLKER
ALİ OSMAN ÖZDİLEK
KEMAL ÖZKİRAZ
İLYAS DUMAN
OSMAN TELLİOĞLU
ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
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