CHP İstanbul milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin İstanbul milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

ONURSAL ADIGÜZEL

FETHİ AÇIKEL

GÜRSEL TEKİN

İLHAN KESİCİ

OĞUZ KAAN SALICI

MAHMUT TANAL

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

HÜSEYİN EMRE BAĞCE

MUSTAFA OKTAY AKSU

HASAN UZUNYAYLA

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

TAHSİN USTA

HÜSEYİN SAĞ

BERİL ÖNER

YÜKSEL TAŞKIN

HASAN BASRİ ÖZBEK

DENİZ DOĞAN GÜNAY

ERTAN AKSOY

NURAY ÇEPNİ

DUYGU ÇELİK

ARZU ÖZALP

PINAR UZUN

TUBA TORUN

ALİ RIZA YILDIRIM

YÜCEL OTO

MURAT CİRAV

MELİS TİMUR

EMRE AKKUŞ

ÇETİN DÜZCE

AYLİN SARITAŞ

GAZİ KARAKURT

TİMUÇİN GÜLTEKİN

İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları

KADRİ ENİS BERBEROĞLU

AYKUT ERDOĞDU

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

YUNUS EMRE

GÖKAN ZEYBEK

ALİ ŞEKER

DERYA ŞENTÜRK

MEHMET DİRİBAŞ

MERSİN BALKAN

BAHATTİN TURNALI

FERHAT EPÖZDEMİR

İSMAİL YÜKSEL

ADNAN AYBER

BURAK KAAN YILMAZSOY

CANAN SEZENLER

HACER FOGGO

GÜVEN KARATAŞ

YUSUF KENAN KOLAT

VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

CEM CENGİZ YILMAZ

ECE BATUMLU TALAS

PELİN YURDAKUL

ŞEYMA DUMRUL

YUSUF ERGÜVEN

ÖZGÜR DÜZGÜN

DENİZ KAYA

İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları

ENGİN ALTAY

ERDOĞAN TOPRAK

MEHMET BEKAROĞLU

ZEYNEL EMRE

SİBEL ÖZDEMİR

ÖZGÜR KARABAT

TURAN AYDOĞAN

EMİNE GÜLİZAR EMECAN

NAZIR CİHANGİ İSLAM

TURAN HANÇERLİ

BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

ALİ ULVİ GÖKBULAK

MEHMET SAİT YÜCEL

ALİ MUHİTTİN TIĞLI

SİNAN KARAHAN

SİNAN KARACA ÖZTÜRK

MAHFUZ YETÜT

ŞAHANIM METER

IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

YAĞMUR GEYGEL

ENGİN ERTAÇ

CEMİL CAN DİNÇ

AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

SEDA ÖNDER

BEKTAŞ DAVUTOĞLU

ARZU ATTEPE

HÜSEYİN DURAN

ERDAL SARIKAYA

ELİF KESKİNEL ÜLKER

ALİ OSMAN ÖZDİLEK

KEMAL ÖZKİRAZ

İLYAS DUMAN

OSMAN TELLİOĞLU

ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

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