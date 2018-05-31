AYM, CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili 8 maddenin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüştü. AYM, CHP'nin itirazlarını 15'e karşı 2 oyla reddetti. AYM'nin iptal istemini reddetmesi üzerine Habertürk TV'ye bağlanan Bülent Tezcan, Didem Arslan'ın sorularını yanıtladı.

"BİZİ ŞAŞIRTTI"

Tezcan, "İttifak ile ilgili kısmı değil, AYM'ye seçim güvenliğini götürmüştük. Kesinlikle iptali gerekiyordu. İptaline karar vermemiş olması bizi şaşırttı. Anayasa'ya aykırı olmadığı kararı bizi şaşırttı. Seçim güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler. Siz kalkıp valilerin talimatı ile sandıkların taşınmasının önünü açarsanız bu serbest ve eşit seçimi ortadan kaldırır. Seçme hakkına aykırı düzenlemelerdir. Anayasa'nın ruhuna aykırıdır." dedi.

"SİYASİ BASKIYA KARŞI ANAYASA'YI SAVUNAMADILAR"

"Anayasa Mahkemesi'nin bunları görememesi mümkün değil. Siyasi baskıya karşı Anayasa'yı savunamadılar." ifadesini kullanan Tezcan, seçim güvenliğine ilişkin alacakları önlemlere karşı ise, "Çok iyi bir teknik alt yapı oluşturduk. 153 bin seçmeni Doğu'ya taşıyorlar. Burada gözlemci sayısını 3 katına çıkartacağız. Sandıkların tamamını daha sıkı kontrol edeceğiz. Diğer siyasi partiler ile eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Sandıkları korumak bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

İŞTE İPTALİ İSTENEN MADDELER

Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen “seçmenlerin ihbarı” ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve YSK filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER