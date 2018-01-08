CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bütçe görüşmeleri sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Başbakan Yıldırım arasındaki 'kamyon' tartışmasıyla ilgili olarak, İstanbul'dan Ankara'ya kamyonla gitmek üzere yola çıktı. Erdoğdu ile birlikte, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da yolculukta yer alıyor.

Erdoğdu, Twitter hesabından "Yarın sabah 08:30’da İstanbul’dan Ankara’ya Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım’la kamyon sürerek geleceğiz... Bakalım kamyoncunun İstanbul’dan Ankara’ya ne kadar masrafı var... Binali Yıldırım’ın TBBM’de anlattığı kamyoncu hesabı doğru mu göreceğiz???" açıklamasında bulundu.

— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 8, 2018

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