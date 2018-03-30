CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, meclis seçimleri için ittifaka ihtiyacı olmayan tek partinin CHP olduğunu dile getirerek, "Diğer partilerin çeşitli ittifak arayışlarıyla meclise taşınma çabaları son derece haklı ve meşrudur. CHP olarak tüm partilerle konuşabilen tek partiyiz. Bu görüşmelerimizin tamamı saray rejimine karşı, halkın iktidarını kuracak, yeniden demokrasiyi tesis edecek yöndedir. Meclis için bir ittifak arayışına zorunlu değiliz, ama bu konudaki çabaları haklı karşılıyoruz. Bir gökkuşağı ittifakı, saray rejimini sonlandıracak bir demokrasi ittifakı, yani birinci turda en yüksek oyu alıp ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek birlikteliği sağlamak da hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seçim güvenliğiyle ilgili olarak 8 partinin ortak talepleri iletmek üzere AK Parti'yi ziyaret ettiğine değinen Özel, "Arkamızdan şöyle bir açıklama yaptı, 'Geldikleri gibi gittiler." Bu, bir Cumhurbaşkanının ağzına yakışır ama son Cumhurbaşkanının ağzına yakışmaz. Bu ilk Cumhurbaşkanının ağzına yakışan, işgal donanmasına, düşman kuvvetlerine söylenmiş bir sözdü. Biz, bu ülkeyi işgal etmek isteyen düşman kuvvetleri değiliz ki ülkenin Cumhurbaşkanı bir partinin heyetine bunu söyledi. Türkiye'nin sorunu bu nefret söylemindedir, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, şeytanlaştırıcı söylemdedir." diye konuştu.



Özel, Türkiye'nin büyük kaybının İstanbul'u kaybederek başladığını kaydederek, "Biz, önce İstanbul'u kaybettik, sonra Türkiye'yi kaybettik. Önce İstanbul kaybetti, sonra Türkiye kaybetti. Bu kaybı sonlandırmanın yolu, İstanbul'u kazanmaktan geçiyor. Son derece inanmış örgütlerimiz, yöneticilerimiz, başkanlarımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşundaki inançla mücadele etmek ve aynı iradenin İstanbul'dan başlayarak bütün Türkiye'de sağlamak gerektiğini belirten Özel, gökkuşağında farklı renklerin birlikte, yan yana, bir birinin içine karışmadan durabildiğine işaret ederek, "Bunun adı bir gökkuşağı ittifakıdır. Bunun için birbirimizin içine girmeye, işine karışmaya veya birilerinin yaptığı gibi birilerinin paçasına tutunmaya, ağabeyi, amiral gemisi, yancısı, yedek lastiği olmaya gerek yoktur. Herkes kendini var olduğu yerde temsil edebilir, ama bu ülkenin ortak geleceğine inanıyor ve bunun için hep beraber mücadele etmek lazım." dedi.

Özel, İstanbul'u, şehrin insanlarının seçtiği kişilerin yönetmediğini öne sürerek, "Seçime kadar böyle yönetirse, belki de bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Bu partizan, bu ayrımcının söyledikleri gerçek niyetlerini, yaptıklarını ortaya koyuyor. Yakında 'Yandaşlar için parsel bazında düzenlemeler yapıyoruz. Yandaşsan arsanın yüksekliği sınırsız, vatandaşsan 3 katla sınırlı. Partililere bu güzellikleri yapıyoruz.' derse yine yalan söylemiş olmayacak." diye konuştu.

"MACRON'UN AÇIKLAMASINI TALİHSİZ BULUYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesindeki bazı öğrencilere yönelik gözaltılara ilişkin soru üzerine Özel, üniversitelerde her fikrin özgürce ifade edilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşanmış, kimsenin tasvip etmeyeceği gerginlik üzerinden bir üniversitenin, öğrencilerinin bir kısmının hedef gösterilmesi ve anayasal hak olan eğitime erişim haklarının engellenmesiyle ilgili ülkenin seçilmiş ve en yüksek makamlarını işgal eden birisi tarafından kullanılan bu ifadelerin sonuçları yaşanıyor. Onu kınadık, ama onun hedef göstermesi sonucunda Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler baskı altında ve eğitim hakkı fiilen sınırlanır durumda. Bu özensiz dilin, üstten söylenen, şeytanlaştıran dilin sonuçları bunlar. Tüm öğrencilerin hiç kimsenin hedef göstermesi olmaksızın eğitim hakkına kavuşmasını savunuyoruz. CHP olarak gerekli dayanışmayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminde her siyasi kesimin kendi kitlesini temsil edecek adayları belirleyeceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Her CHP'linin büyük bir memnuniyet duyduğu cumhurbaşkanı aday olacak. Kuvvetlerin tamamına hükmetmek yerine kuvvetler ayrılığını yeniden teşkil edecek, sadece 16 Nisan'la değil 12 Eylül'le de hesaplaşacak, kadını, engelliyi, dezavantajlı grupları, çevreyi gözeten, bir ortak iradenin kazananı olacak bir adaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı eksenli ittifak tartışmalarını bu noktada görmek lazım. Meclis için ittifakta çok net bir gerçek var, ittifaka ihtiyacı olmayan, ittifaka zorunluluğu olmayan tek parti CHP'dir. Diğer partilerin çeşitli ittifak arayışlarıyla meclise taşınma çabaları son derece haklı ve meşrudur. CHP olarak tüm partilerle konuşabilen tek partiyiz. Bu görüşmelerimizin tamamı saray rejimine karşı, halkın iktidarını kuracak, yeniden demokrasiyi tesis edecek yöndedir. Meclis için bir ittifak arayışına zorunlu değiliz, ama bu konudaki çabaları haklı karşılıyoruz. Bir gökkuşağı ittifakı, saray rejimini sonlandıracak bir demokrasi ittifakı, yani birinci turda en yüksek oyu alıp ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek birlikteliği sağlamak da hepimizin boynunun borcudur."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasına yönelik bir soruyu da Özel, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunmalı. Suriye'de devlet dışı unsurlarla iş tutulmamalı ve Suriye'nin geleceği Suriyelilerin tercihine bırakılmalı. Trump'ın oradan çekilecek olması Macron'unkiyle eş zamanlı olunca sanki Sevr'deki paylaşıma uygun olarak Suriye'ye Fransa askeri varlığının gelip, Amerikan varlığının çekilmesi gibi son derece rahatsızlık verici bir durumdur. Macron'un açıklamasını talihsiz buluyoruz." şeklinde yanıtladı.

"MEVLÜT UYSAL KAMPANYAMIZA ŞİMDİDEN DESTEK VERMEYE BAŞLADI"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Celal Kamacı Spor Kompeksi'nde 3 işçinin, iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için yaralandığını ve Türkiye'nin güne şehit haberleriyle başladığını söyledi.

CHP örgütü olarak büyükşehiri halka verme yolunda çalışırken, işlerinin çok zor olmadığını gördüklerini ifade eden Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Bu, bizim için kıymetli. Bizim çabamızın, çalışmamızın yanında geçen günlerde Türkiye gündemini işgal eden İstanbul'un atanmış büyükşehir belediye başkanının 'Oy verenlere hizmet vereceğiz.' söyleminden sonra aslında o ana kadar yaptığının bilinç üstüne yansıması olduğunu tekrarlıyoruz. 2 gün önce 'Silivri'ye metro götürmeyeceğiz' deyip sonrasında 'Silivri'ye metro götüreceğiz' demesi de aslında dakikalar içinde neyi, neden söylediğini bizlere gösteriyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü sanıyorum Mevlüt Uysal da kripto CHP'li ve bizim kampanyamıza şimdiden destek vermeye başladı. Sayesinde İstanbul daha kolay halkın İstanbul'u olacak."

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