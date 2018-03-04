CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim ittifakına ilişkin, "Biz, demokrasi, adalet ve huzuru temsil eden o büyük buluşmanın tarafında ve temsilcisiyiz. Bu çerçevede bir geniş buluşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunu bir cepheleşme, kutuplaşma kültürüyle değil, tam tersine bir büyük buluşma anlayışıyla hayata geçirmek gerekiyor. Bu çerçevede 'İlkeler etrafında birleşmek önemlidir' dedi Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla biz, ilkeleri ön plana çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.
AA'nın aktardığına göre, "Seçim güvenliği kapsamında bundan sonraki süreçte hangi partileri ziyaret edeceksiniz?" sorusu üzerine Tezcan, ilk ziyaretlerini İYİ Partiye yaptıklarını, yarın BBP, DSP, BTP ve DP, salı günü ise Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi ile görüşeceklerini bildirdi.
Tezcan, "Teklifin sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile de oradan aldığımız görüşler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Milletin sandığa giren oyu nasıl girdiyse öyle çıkmasıdır. Oyun sandığa güvenle girmesini ve güvenle sayılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Tezcan, AK Parti ve MHP'den görüşme için talepte bulunacaklarını bildirdi.
Türkiye'de fiilen ihlal edilen seçim güvenliğinin yasal temele kavuşturulmaya çalışıldığını savunan Tezcan, bunu engellemek için geniş bir toplumsal mutabakata ihtiyacın olduğunu, görüşmelerin siyasi partilerle bu çerçevede devam edeceğini söyledi. Tezcan, aynı kapsamda daha sonra sivil toplum örgütleriyle de temas kuracaklarını ifade etti.
"BAYRAK ÜZERİNDEN TARTIŞMA ŞIK DEĞİL"
"Kılıçdaroğlu'nun 'Bayrak asın' çağrısını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, 'Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk.' eleştirisinde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Tezcan, "Sayın Başbakanın bayrak üzerinden bir tartışma açmış olması şık değil. Sevimsiz bir durum. Bayrak, ortak, milli değerler üzerinden tekelci bir anlayışla toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye bir faydası yok. Sayın Başbakana hiçbir faydası yok. Sevinmesi gerekir." diye yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun şehitlere duyulan acı ve terör saldırılarına nefretin bir ifadesi olarak bir çağrıda bulunduğunu belirten Tezcan, "Başbakanın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine, 'Teşekkür ediyoruz bu çağrıya' demesini beklerdik. Doğru olan, yakışan, yeterli olanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse, Türkiye Cumhuriyeti devletinin havaalanlarına sonradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz?" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı kapsamında bugün il başkanlarıyla yaptığı toplantıyla ilgili değerlendirmeleri sorulan Tezcan, cuma gününden bu yana örgütün tamamından gelen görüşlerin ortak akılla değerlendirildiğini aktardı.
"İL BAŞKANLARIMIZ ÖNERİLERİNİ PAYLAŞIYOR"
Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun cuma günü milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle bir araya gelerek tüzük taslağını görüştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:
"Bütün arkadaşlarımızın görüşlerini, katkılarını, eleştirilerini, takdirlerini hepsini aldık, değerlendiriyoruz. Bugün de 81 ilden gelen il başkanlarımızla aynı taslağı değerlendiriyoruz. İl başkanlarımız da önerilerini, düşüncelerini paylaşıyorlar. Tüzük hazırlama sürecimiz çok dinamik bir biçimde devam ediyor. Gerçekten çok olumlu, yerinde öneriler var. Önerilerin 'olabilecekler'ini, 'olamayacaklar'ını karşılıklı, büyük bir olgunluk içerisinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Taslak esas olarak çatı itibarıyla herhangi bir biçimde sıkıntı yaratmıyor, benimsenmiş durumda ama tüzüğün maddeleriyle ilgili önerileri var arkadaşlarımızın. O önerilerin tamamını not alıyoruz. Onları da değerlendirip en son Kurultay günü görüşeceğiz."
"Tüzükle ilgili öne çıkan önerilerin ne olduğu" yönündeki soruya Tezcan, "Kadın ve gençlik kollarının örgütlenmesi, il ve ilçe örgütlerinin kendi iç ilişkilerinin düzenlenmesi, aday belirleme yöntemleri ile ilgili öneriler var. Bütün bunları Siyasi Partiler Yasası ve mevzuatın imkan verdiği ölçüler içerisinde oturtup, bir ortak görüş haline getirmeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.
"ÖN SEÇİMİ KALDIRAN HÜKÜM YOK"
Tezcan, "Tüzükteki ön seçim düzenlemesine ilişkin tepkilerin" sorulması üzerine, şunları ifade etti:
"Mevcut taslakta ön seçimi kaldıran bir hüküm yok. Ön seçim, seçeneklerin içerisinde her zaman vardı, yine var. 'Merkez yoklaması ağırlıklı yapılır' diye bir önlem de yok. 'Ön seçim öncelikli yöntemdir' diye yazıyor. Sadece oradaki hükümlerin açıklanmasına ihtiyaç var. Bu konuda çeşitli öneriler de var, o öneriler doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapılabilir. Şu andaki mevcut öneri, özellikle milletvekili seçimindeki ön seçimle ilgili, mevcut tüzüğümüzden sadece üç kelimelik bir cümleyle farklı. Onda da 'En çok bir milletvekili çıkarılan yerlerde mutlak ön seçim ya da mutlak merkez yoklaması yapılacak' diye bir ayrım yok. Merkez yoklaması sınırlamaları içerisindeki kotalarda bir milletvekili çıkaran yerler kota kapsamı dışına çıkarılıyor. Bu, şu demektir, 'Burada Parti Meclisi ön seçim kararı da alabilir, merkez yoklaması kararı da alabilir.' Yoksa 'Ön seçim burada olmayacak' şeklinde bir düzenleme değil. Onları izah ettiğimizde sanıyorum herhangi bir problem kalmayacaktır."
"CHP'nin herhangi partiyle ittifak yapıp yapmayacağına" ilişkin soruya ise Tezcan, "Biz, demokrasi, adalet ve huzuru temsil eden o büyük buluşmanın tarafında ve temsilcisiyiz. Bu çerçevede bir geniş buluşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunu bir cepheleşme, kutuplaşma kültürüyle değil, tam tersine bir büyük buluşma anlayışıyla hayata geçirmek gerekiyor. Bu çerçevede 'İlkeler etrafında birleşmek önemlidir' dedi Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla biz, ilkeleri ön plana çıkarıyoruz." karşılığını verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.