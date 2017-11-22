CHP'li vekilden "Öğretmenler Günü ikramiyesi" teklifi

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, öğretmenlere, " Öğretmenler Günü" ikramiyesi ödenmesi için kanun teklifi verdi. İrgil'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

BİRER MAAŞ İKRAMİYE

Teklifle, tüm eğitimcilere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer maaş ikramiye verilmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde Türkiye'de her yıl 24 Kasım'ın, Öğretmenler Günü olarak kutlandığına işaret edilerek, 36 yıldan beri yapılan kutlamalar kapsamında öğretmenlerin etkinliklerle onurlandırılmasının yanı sıra öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak da bazı adımlar atıldığı ancak hayata geçirilmediği belirtildi.

Gerekçede, "Eğitim-öğretimin temel unsuru olan, bireyi geleceğe hazırlamak görevi ve sorumluluğunu üstlenmiş eğitimcilerimizin bir ülkenin geleceğini de şekillendirdikleri göz önüne alınacak olursa, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi sosyal devletin gereğidir." ifadesi kullanıldı.