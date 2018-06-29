CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında CHP’de yaşanan genel başkanlık ve değişim tartışmalarını Habertürk’e değerlendirdi. PM toplantısı sonrası Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol’u kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiklerini belirtip şunları söyledi:

PKK KADAR VAHİM

(Süleyman Soylu’nun CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerine alınmayacağı açıklaması) Süleyman Bey’in açıklaması; Türkiye’yi ayrıştıran, bölen, Türkiye’yi ayrıştırmaya dönük terör örgütü PKK kadar vahim bir açıklama. “Müsteşarıma talimat verdim” diyor. Bir İçişleri Bakanı, başına buyruk bu talimatı verdiyse derhal istifa etmelidir. Türkiye’ye adeta iç savaş çağrısı yapıyor. Kala kala şehitleri bölmek mi kaldı? Şehitler bizim şehidimizdir. Nasıl ayrım yaparsınız? CHP İl Başkanları da CHP’liler de şehit cenazelerine katılacaklar. Bu açıkça Türkiye’yi terörize etme, bölme gayretidir.

YANIT BEKLİYORUZ

Bildiri hazırladık. 81 ilde il başkanlarımız açıklama yapacak. Şehitlerimizin siyasete malzeme edilmesi kadar yanlış bir şey yoktur. AK Parti genel başkanı ne diyecek? Yanıt bekliyoruz. Bu, Türkiye’yi ayrıştırmaya yönelik kaos planının parçası olarak görünüyor.

TARTIŞMA DOĞRU DEĞİL

(İnce’nin ziyaretleri) 81 ilde parti teşkilatımızı ziyaret edebilir. Partimizin üyesidir. Her kesimle görüşebilir. (İnce kongre çağrısı yapacak mı?) Sanmıyorum. Basit ve parti içi iktidar mücadelesi anlayışının sonucu olur. Bu kadar zor şartların yaşandığı ortamda parti içi tartışmanın doğru olmadığını söyledim. Sayın İnce de söyledi. Bu konuda Sıkıntı yok.

SAYGISIZLIK

(İnce İstanbul Büyükşehir’e aday olur mu?) Bugünden görüş beyan etmek her şeyden önce aday olacaklara saygısızlık. Kazanma odaklı çalışma yürüteceğiz. Halkın nabzı tutulur, karar alınır.