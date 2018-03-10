CHP liderinden ittifak mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim ittifakları ve partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin HABERTÜRK’e önemli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
İTTİFAK İLKELERİ
Sadece iktidar olmak için ittifak kurmak aslında ilkesizliktir. İlkelerden yola çıkı- larak iktidar olma hedeflenirse vatandaşa da ittifakın amacını ve gerekçesini daha iyi anlatmış oluruz. Demokratik parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü... Yani bir demokraside olması gereken kuralların Türkiye’de de olması gerektiğine inananların bir arada olması lazım.
SAADET İLKELİ PARTİ
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Saadet Partisi ilkeli bir parti; ilkeleri, kuralları var. Demokrasiye yüzde 100 inanmış bir parti. Tek adam rejiminin doğru olmadığını bir şekliyle ifade ediyor. Dolayısıyla SP’nin AKP ile birlikte olup olmaması kendi ilkeleriyle uyuşup uyuşmadığına bakar. “Benim normlarıma, ilkelerime uyuyorsa işbirliği yapabilirim” diyor. Katı bir duruşu yok. İlkelerden yola çıkarak kendi pozisyonunu belirliyor; saygı duymamız lazım.
İTTİFAKI GÖRÜŞMEDİK
SP ile bu konuda herhangi bir görüşmemiz olmadı. Diğer partilerle de olmadı. Türkiye’nin değişen koşulları, çıkacak olan yasa, her halükârda ortaya çıkan tablonun yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılacaktır. Biz de o çerçevede kendimize pozisyon belirleyeceğiz.
RANT İTTİFAKI
Cumhur ittifakını savunanların, o çerçevede kendini belirleyenlerin samimi olduklarına inanmı- yorum. O ittifak rant ittifakıdır. Devleti yeterince soydular; “Daha fazla nasıl soyarız?” derdindeler. Cumhur ittifakıyla alakası yok. Ülkenin geleceğiyle ilgili olmayan ittifaktır bu. Kendileri dışındakileri de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Böylelikle rant ittifakına meşruiyet kazandırmak istiyorlar. Biz o meşruiyeti onlara kazandırmayacağız.
GAYRİ MİLLİ İTTİFAK
Bunların hangi sözüne güveneceğiz? Bir söyledikleri ertesi gün söyledikleriyle çelişiyor. Kendi içlerinde tutarsızlıkları var. Düne kadar “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alırım” diyen parti, kendilerine “Milliyetçi” diyen partiyle işbirliği yapıyor. Bu ittifakın millilikle uzaktan yakından alakası yok. “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alırım” diyordu. Yeri, zamanı gelince söylem değiştiriyor. Bunların tamamı gayri milli. Milli olsalardı Cumhuriyet’in kurduğu şeker fabrikalarını kapatmazlardı; Cumhuriyet’in kurumlarını satmazlardı. Siz toplumun yarısını milli, yarısını gayri milli olarak ayırdığı- nız zaman asıl siz milli değilsiniz. Millilik kavramının da içini boşalttılar. Tıpkı ahlaki değerleri boşalttıkları gibi.
CUMHURBAŞKANI ADAYI
Kafamda herhangi bir isim yok. Sonuçta CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir. “Gerçekten tarafsız, bağımsız bir isim Cumhurbaşkanlığı yapabilir. Bütün vatandaşları kucaklayabilir” diyebileceğimiz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Toplumun yarısını değil, tamamını kucaklayan bir isim olacak ve kesinlikle Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacağız.
MERAK EDİLSİN
Her parti kendi ilkelerine uygun bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. İkinci turda da en çok oyu alan kazanır. Belki 1. turda da çıkarabiliriz yüzde 51’i. Toplumun bir kesimini yok sayan, dışlayan aday çıkarmayacağız. İnanç, kimlik, yaşam tarzı itibarıyla ötekileştirmeyen bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Merak edilsin biraz daha. Önce yasaların çıkması lazım. Biz hukuk zemini içinde hareket edeceğiz ve partimizin yetkili kurullarında görüşeceğiz. Sonra adayımızı açıklayacağız. HDP İLE İTTİFAK: HDP ayrı bir siyasi parti. Her siyasi partiye saygımız var; iktidar partisi dahil olmak üzere. Bizim kimlerle ittifak yapamayacağı- mıza ben değil, partinin yetkili kurulları karar verir. Erdoğan’ın istediği gibi biz onların beklentilerine uygun bir davranış içinde olmayacağız. Sağlıklı, tutarlı bir politikamız olacak. Salih Müslim’i davet edenler. İmralı’da masa kuranlar, çadır mahkemeleri kuranları unutmadık.
TEMSİLDE ADALET
Sarayda hazırlanan her teklif parlamentoda görüşülürken virgülüne dokunulmuyor. İrade tümüyle sarayda. Bir parti yüzde 1 oy alacak, ittifak yaptığı zaman barajı aşacak; diğer parti yüzde 9 alacak, barajı aşamayacak. Hani adalet ve eşitlik? Temsilde adalet olması lazım. Anayasa’ya aykırı olduğu görülüyor zaten.
KAZANMA YEMİNİ
Seçimi kaybetme atmosferine giren partiler, seçim yasaları ile oynamaya başlar. En tipik örneği Yenimahalle Belediyesi. CHP kazanmasın diye bir bölge alındı Çankaya’ya bağlandı ama ona rağmen Yenimahalle’yi aldık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenileceklerini, kaybedeceklerini görüyorlar, “Nasıl oy çalarız, hırsızlık yaparız?” hazırlığı içindeler. Hangi yasayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, seçimleri kaybedecekler.
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