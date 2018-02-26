CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında, hukukçulardan oluşan komisyon; CHP’nin 9-10 Mart’ta yapılacak tüzük kurultayında ele alınacak taslağa son şeklini verdi. Tüzük taslağı, çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılacak merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak. Ardından taslak, 2 Mart’ta parti meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelerinin katılımıyla yapılacak geniş kapsamlı toplantıda masaya yatırılacak.
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, kulislerde, taslakta yer alan alternatifli öneriler arasından öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
ADAYLIK KRİTERLERİ
Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde milletvekili adaylığında olduğu gibi önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleri geçerli olacak. Aday belirlenirken bu yöntemlerin hangisinin uygulanacağına PM karar verecek. Milletvekili adayları da önseçimle belirlenecek ancak “merkez yoklaması” yöntemiyle parti genel merkezinin belirlediği milletvekili aday oranının yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılması seçeneği üzerinde duruluyor.
‘DESTEKÇİ’ ÜYE
Üyelik sistemi tamamen değiştirilecek. Parti aidatını düzenli ödeyen, parti içi eğitimlere ve partinin düzenlediği etkinliklere aktif olarak katılan kişiler üye olarak kabul edilecek ve bu üyelerle önseçimler yapılacak. Aidatını düzenli ödemeyen, parti içi eğitim ve parti faaliyetlerine katılmayan üyeler ise “destekçi üye” (sempatizan) olarak kabul edilecek. Bu üyeler için ayrı bir üyelik kütüğü tutulacak ama isimleri Yargıtay’a bildirilmeyecek. Dolasıyla destekçi üyeler parti içi seçimlere katılamayacak.
DELEGELİK SİSTEMİ
Delegelik sistemindeki değişiklik konusunda ise tereddüt oluştu. Planlanan değişlikle her ilin çıkardığı milletvekili sayısının iki katı delegeyle kurultayda temsil edilmesi uygulamasına son verilerek; önce 600 delegenin, çıkardıkları milletvekili oranına göre 81 ile dağıtılması, geri kalan delegelerin ise illerin seçimlerdeki oy oranına göre dağıtılması seçeneğine, “sahiller partisi” algısını güçlendireceği gerekçesiyle tereddütlü yaklaşılıyor. Yeni tüzükte MYK üyelerinin ataması konusunda da genel başkanın yetkisinin sınırlandırılması önerisi yer alıyor. Birinci öneri MYK üyelerinin yarısını genel başkanın, yarısını PM’nin; ikinci öneri ise 5 üyeyi genel başkanın, diğerlerini PM’nin seçmesini öngörüyor. ‘Disiplin cezalarına sosyal medya ayarı’ CHP’nin yeni tüzük taslağındaki diğer bazı düzenlemeler şöyle:
Genel başkan adaylığı için gerekli yüzde 10 imza, yüzde 5’e düşürülecek.
İl başkanlarına kurultay doğal delegeliği hakkı
Parti organlarına seçimlerde “gençlik kotası” için üst yaş sınırı 30’dan 40’a çıkartılacak.
Partideki yönetici ve üyelerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları disiplin cezaları kapsamına alınacak ve ağır yaptırımlar getirilecek.
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