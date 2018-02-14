CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı sonrasında birlikte görev yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, açıklamalarda bulundu. Tezcan, AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakına eleştiriler yöneltti. Tezcan, "tek adam ittifakının milli olamayacağını ve ülkeyi yönetemeyeceğini" söyledi. Tezcan'ın açıklamaları:

"Türkiye bir tek adam ittifakının saldırısı altındadır. Yerli ve milli ittifak diye millete yutturmak istedikleri ittifak gerçekte bir tek adam ittifakıdır. Türkiye'nin demokrasisine saldırmaktadır. Türkiye'de ya tek adam ittifakının yanında olacaksınız ya da huzur ittifakının yanında olacaksınız. Tek adam ittifakının lideri BOP eş başkanı. Kendisi söylüyor. Milli olamaz, gayri milli olur. BOP Türkiye için milli bir proje değil. BOP bölgede sınırları yeniden çizme projesidir."

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