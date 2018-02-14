CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı için çağrı yaptı. Partiden yapılan açıklamada, 19. Olağanüstü Kurultay'ın 9-10 Mart tarihlerinde toplanacağı duyuruldu. Kurultayın gündeminde ise tüzük değişikliği var. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayda, üyelik sisteminden delege seçimine, parti örgütünün yapısından kurultayın toplanma usül ve esaslarına yönelik değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Parti içi muhalefetten tüzük değişikliği için açıklamalar gelmişti.

BAZI VEKİLLER KURULTAY ÖNCESİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAZIRLAMIŞTI

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partilerinin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'na sunmak üzere içtüzük değişikliği teklifi hazırlamıştı.

Teklifle, 60 kişiden oluşan PM üye sayısının 80'e çıkarılması, il başkanlarının PM toplantılarına katılabilmesi, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılması ve blok liste uygulamasının kaldırılması öngörülüyordu.

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