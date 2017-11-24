CHP Sözcüsü Tezcan: Uluslararası ilişkilerde, diplomaside milli çıkarlar vardır

Tezcan, Beylikdüzü Belediyesince inşa edilen Cevat Güleç Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Anaokulu için Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen açılış töreninin ardından, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Basında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam yönetimiyle bir temasın olmadığını ama siyasetin kapılarının açık olduğu şeklindeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

"Bu noktaya gelmiş olması Sayın Erdoğan'ın tabii ki sevindirici bir şey, ayakları suya ermiş nihayet. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside milli çıkarlar vardır. Uluslararası ilişkilerde husumetle, kapıları kapatarak, kavga ederek bu iş olmaz. Suriye meselesinde ilk günden bu yana bizim söylediğimiz şey Suriye’nin toprak bütünlüğünün esas alınmasıdır. Ne yazık ki Suriye meselesinde Türkiye, çözümün aktörü olmaktan çıkmış, tam tersine AK Parti’nin dış politikası nedeniyle sorunun parçası haline dönüşmüştür. Bu son sözlerin bu politikalardan da vazgeçerek, olumlu bir noktaya gidişin işareti olmasını arzu ediyoruz."

Esed'le yüz yüze görüşülmesine sıcak bakıp bakmayacağının sorulması üzerine Tezcan, uluslararası ilişkilerde milli çıkarların önemli olduğunu, herhangi bir kişi üzerinden dış politika yürütülemeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onun yapılması gerektiğini vurguladı.

Bülent Tezcan, "Suriye meselesinde de Irak’ta da Ortadoğu ilişkilerinde de hep bu pencereden bakılması gerektiğini söyledik. Zaten Esad husumeti üzerine kurulmuş bir bölge politikası doğru bir politika değildi. Türkiye’nin çıkarına göre hareket edilmesi gerekir." dedi.

Bir gazetecinini Bülent Arınç’ın FETÖ'yle ilgili açıklamalarına ilişkin sorusunu Tezcan, "AK Parti iktidarı eliyle FETÖ devlette güç kazanmıştır. Vatandaşın kaderi, memurun kaderi, bürokratın kaderi de FETÖ'nün eline terk edilmiştir. Bir tarafta de gerçekten çete mensubu olanlar vardır. Bir tarafta da bizim gibi her hal ve şart altında FETÖ’ye karşı mücadele etmiş, hiçbir zaman güzelleme dizmemiş, laik demokratik cumhuriyetten başka çıkış yolu olmadığını düşünen bir kesim vardır." yanıtını verdi.

Rıza Sarraf'la ilgili bir soruyu da Tezcan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devleti, niye Sarraf meselesini bir milli mesele gibi görmeye ve göstermeye çalışıyor? Ortada bir suç varsa, suçun yargılaması yapılır. Neresinden milli mesele çıkaracaksınız Rıza Sarraf meselesinin? Bütün ilişkileri gayri milli olan birinin, neresinden milli mesele çıkaracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böylesine acz içine düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hükümetin de hükümetin başındakilerin de hakkı yoktur." diye yanıtladı.

Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi düze çıkarma konusunda kararlı bir siyasetçi olduğu yanıtı vererek, "Adaylık meselesi sonranın işidir. Tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek kapasite, birikim, inanç ve ahlaka sahiptir. Bu çerçevede bu siyaset birikiminden Türkiye zamanı gelince yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.