CHP 'taşeron çalıştayı' düzenleyecek! Taşerona kadroda son durum

CHP Malatya İl Teşkilatı'nda basın toplantısı düzenleyen Veli Ağbaba, CHP olarak taşeronlarla ilgili düzenleyecekleri çalıştayın çalışmalarının başladığını kaydederek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği taşeron meselesi var, en son hükümetin gündemine girdi. 1 Kasım seçimlerinin sloganı ‘taşerona kadro' idi. Seçimi kazandılar, bu unutuldu. 22 Mart 2016'da ‘taşerona kadro vereceğiz' denildi ama bu söz unutulup gitti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan taşeron için çalıştay düzenliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, taşeron işçi dernekleri, taşeron işçiler, uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Paydaşlarla görüştükten sonra önerimizi hem kamuoyu hem de hükümetle paylaşacağız. Her gün bir şey çıkıyor, ‘taşerona kadro' deniliyor ama ne olacağı belli değil. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

"ATATÜRK ORTAK DEĞER"

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Dudu'nun haberine göre; Ağbaba, Atatürk'ün Türkiye'nin ortak değeri olduğunu da belirterek, "10 Kasımla birlikte geçmişte Atatürk'e her fırsatta hakaret eden birilerinin dönüşümünü hep beraber izledik. Bundan mutluyuz. Bizim kurucu liderimizdir kimseyle karşılaştırıp, ölçtürmeyiz. Atatürk'e bağlılık sadece sevmekle olmaz, onun değerlerini sevmekle, onun getirdiği ilkeleri savunmakla, onları geliştirmekle olur. Bir taraftan Atatürk'ü seveceksiniz, bir taraftan laiklik ilkesini yok sayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMDE HER FIRSATTA HESAPLAŞMA"

Eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağbaba şunları söyledi: "Türkiye'deki eğitimin nereye düştüğünü görüyoruz. 1923'lerde okuma-yazma oranının yüzde 4, kadınların okuma-yazma oranının binde 7 olduğu bir Türkiye'den neler yaratıldığını görün. Hala her fırsatta cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşılmaya çalışılıyor. ‘Bu düzen dünya çapında bir yazar, bir sanatçı çıkarabildi mi?' diyor, sanki bu düzen onun düşmanı. Yaşar Kemal'i kim yetiştirdi, Nobel ödüllü Orhan Pamuk'u kim yetiştirdi, İdil Biret'i kim yetiştirdi? Fazıl Say'ımız, Zülfü Livaneli'miz var. Dünya çapında sinemacılarımız, Nuri Bilge Ceylan var. Nobel ödülünü alan Aziz Sancar, ödülünü Atatürk'e armağan ediyor. Müfredattan Atatürk ismini kaldırdılar. Tarih dersinde bile Atatürk'ün ismine yer vermiyorlar. Çanakkale Savaşı'nda Atatürk ismi geçmiyor. Atatürk'ün ismini kaldırmadıkları yer kalmadı. Spor salonlarından Atatürk ismini kaldırdılar. Caddelerdeki Atatürk ismini silmeye çalışıyorlar. Andımızı bunlar değiştirmişti."

"YAKINDA MAÇLARI DA YÖNETİRSE ŞAŞIRMAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili yaptığı, "2019'a kadar sözleşmesi olan futbolcular var. O tarihten sonrası için federasyon ve kulüpler birlikte karar alır" açıklamasını da eleştiren Ağbaba, "Yabacı futbolcunun oynayıp oynamayacağına AKP Genel Başkanı karar veriyor. ‘2019'a kadar yabancı tartışmaları son bulmalıdır' diyor. Yakında maçları da yönetirse hiç şaşmayın" dedi.

Ağbaba, tütünle ilgili bir karmaşanin olduğunu da ifade ederek, "Bugünlerde genel kurula gelecek. Bir tarafta torba yasada tütünle ilgili hapis cezası kaldırılırken, diğer taraftan bir kanunla hapis cezası konularak satışı engellenmeye çalışılıyor. Nereye giderseniz gidin şuanda tütüne baskın var. Satılması yasak olan tütün üretiminin ne anlamı var. ‘Yerli tütün' dediğimiz bu tütünün mutlaka üretimi ve satışı konusunda üretici desteklenmelidir" diye konuştu.