CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Arzumuz, AK Parti ile MHP ittifakına karşı ülkesinin, milletinin, çocuklarının geleceğini, parlamenter rejimi, laik demokratik cumhuriyeti savunan herkesin birlikte olup tek bir aday çıkarması yönündedir" dedi.
Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Milletle birlikte bir güç birliği oluşturacaklarını belirten Özkoç, "Kirli ittifakı yenmek için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bizim temel olarak kırmızı çizgimiz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne, 'Cumhurbaşkanlığı' adı altında bir diktatörün seçilmesine talip bir siyasi parti değiliz. Biz parlamenter sistemin gereği olarak başbakanlığa talip bir siyasi partiyiz. Güç birliği içerisinde olan tüm bileşenlerden tek bir ilkemiz var onu istiyoruz; Cumhurbaşkanlığında destekleyeceğimiz kişi millete söz verecek; 'Cumhurbaşkanı seçilirsem parlamentonun yetkilerini, parlamentoya iade edeceğim' diyecek." diye konuştu.
Özkoç, bir gazetecinin "güç birliği kavramının tek adayı mı olacak?" sorusuna, arzularının, AK Parti ile MHP ittifakına karşı ülkesinin, milletinin, çocuklarının geleceğini, parlamenter rejimi, laik demokratik cumhuriyeti savunan herkesin birlikte olup tek bir aday çıkarması yönünde olduğunu dile getirdi.
"ÖBÜR TARAFTA KİRLİ BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU"
Tek aday hususunun CHP'nin temennisi olduğunu, süreç içerisinde çok farklı şeylerin olabileceğini anlatan Özkoç, şunları söyledi:
"Öbür tarafta kurulan kirli bir ittifak söz konusu. Baraj hesapları yapılıyor. 'Millete rağmen biz o sandıktan nasıl çıkarız' diye bakılıyor. Kirli ittifakın dışında kalan tarafta ise sivil toplum örgütleri, sendikalar, diğer siyasi partiler, milletin iradesi, her şey; 'acaba biz buna karşı birlik ve beraberlik içerisinde devam edebilir miyiz'in arayışı içerisindeler. Ama bu süreç farklı bir mücadele alanına da dönüşebilir. Biz bunun en güçlü şekilde olabilmesi, bu oyunun bir kerede bozulabilmesi, gerçekten tüm dünyaya laik demokratik cumhuriyete sahip bir anlayışın var olduğunu göstermenin bir yolunu arıyoruz. Bunun için de irade gösteriyoruz."
BÜLENT TEZCAN: TEK ADAY ÇIKARALIM GİBİ BİR KARAR YOK
Habertürk TV'de Özkoç'un açıklamalarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "Özkoç'la gelmeden önce konuştum. Gruptan yazılı açıklama da yaptılar yanlış anlaşılmaya karşı. Orada çok olumlu ve geniş bir buluşmayı ifade eden bir niyet var. Bundan sonra tek aday çıkaralım gibi bir karar yok. Özkoç'un böyle bir açıklaması da yok. Bir kırmızı ilkemiz var. Bizim adayımız önümüzdeki dönemde tek adam rejimi ile yaratılmaya çalışılan, bütün yetkileri bir kişinin elinde toplayacak bir aday olmayacak.Tek adamda gücün olmasına karşı çıkan bir aday olacak. Meclis'in yetkilerini devredeceğini söylemesi gerek. Grup Başkanvekilimiz bunu söylüyor. Biz de bu çevrede bakıyoruz." şeklinde konuştu.
Habertürk TV'den Afşin Yurdakul'un 'Tek aday tamamen ihtimal dışı mıdır?' sorusuna yanıt veren Tezcan, "Hayır tabi ki, siyasette öyle bir şey olur mu? Huzuru, adaleti tesis etmeye ihtiyaç var. AK Tek adam koalisyonuna karşı demokrasiye ihtiyaç var. AK Parti, MHP'ye oy veren seçmenlerin de destek vereceği, demokrasiye güç veren yapıların bir araya gelmesi lazım. Demokrasiyi savunanların bir adayın etrafında endekslenme söz konusu değil. Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bir adayın konuşulması bile söz konusu değil. Bloke edilmiş durumda. Biz de ise ilkeler etrafında bir beraberlik söz konusu olabilir. Ne olursa iktiara gelmek için bir ittifak değil, demokrasiyi kurmak için bir araya gelecek bir ittifaktan bahsediyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.