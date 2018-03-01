CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Arzumuz, AK Parti ile MHP ittifakına karşı ülkesinin, milletinin, çocuklarının geleceğini, parlamenter rejimi, laik demokratik cumhuriyeti savunan herkesin birlikte olup tek bir aday çıkarması yönündedir" dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milletle birlikte bir güç birliği oluşturacaklarını belirten Özkoç, "Kirli ittifakı yenmek için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bizim temel olarak kırmızı çizgimiz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne, 'Cumhurbaşkanlığı' adı altında bir diktatörün seçilmesine talip bir siyasi parti değiliz. Biz parlamenter sistemin gereği olarak başbakanlığa talip bir siyasi partiyiz. Güç birliği içerisinde olan tüm bileşenlerden tek bir ilkemiz var onu istiyoruz; Cumhurbaşkanlığında destekleyeceğimiz kişi millete söz verecek; 'Cumhurbaşkanı seçilirsem parlamentonun yetkilerini, parlamentoya iade edeceğim' diyecek." diye konuştu.

Özkoç, bir gazetecinin "güç birliği kavramının tek adayı mı olacak?" sorusuna, arzularının, AK Parti ile MHP ittifakına karşı ülkesinin, milletinin, çocuklarının geleceğini, parlamenter rejimi, laik demokratik cumhuriyeti savunan herkesin birlikte olup tek bir aday çıkarması yönünde olduğunu dile getirdi.

"ÖBÜR TARAFTA KİRLİ BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU"

Tek aday hususunun CHP'nin temennisi olduğunu, süreç içerisinde çok farklı şeylerin olabileceğini anlatan Özkoç, şunları söyledi:

"Öbür tarafta kurulan kirli bir ittifak söz konusu. Baraj hesapları yapılıyor. 'Millete rağmen biz o sandıktan nasıl çıkarız' diye bakılıyor. Kirli ittifakın dışında kalan tarafta ise sivil toplum örgütleri, sendikalar, diğer siyasi partiler, milletin iradesi, her şey; 'acaba biz buna karşı birlik ve beraberlik içerisinde devam edebilir miyiz'in arayışı içerisindeler. Ama bu süreç farklı bir mücadele alanına da dönüşebilir. Biz bunun en güçlü şekilde olabilmesi, bu oyunun bir kerede bozulabilmesi, gerçekten tüm dünyaya laik demokratik cumhuriyete sahip bir anlayışın var olduğunu göstermenin bir yolunu arıyoruz. Bunun için de irade gösteriyoruz."

BÜLENT TEZCAN: TEK ADAY ÇIKARALIM GİBİ BİR KARAR YOK

Habertürk TV'de Özkoç'un açıklamalarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "Özkoç'la gelmeden önce konuştum. Gruptan yazılı açıklama da yaptılar yanlış anlaşılmaya karşı. Orada çok olumlu ve geniş bir buluşmayı ifade eden bir niyet var. Bundan sonra tek aday çıkaralım gibi bir karar yok. Özkoç'un böyle bir açıklaması da yok. Bir kırmızı ilkemiz var. Bizim adayımız önümüzdeki dönemde tek adam rejimi ile yaratılmaya çalışılan, bütün yetkileri bir kişinin elinde toplayacak bir aday olmayacak.Tek adamda gücün olmasına karşı çıkan bir aday olacak. Meclis'in yetkilerini devredeceğini söylemesi gerek. Grup Başkanvekilimiz bunu söylüyor. Biz de bu çevrede bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Habertürk TV'den Afşin Yurdakul'un 'Tek aday tamamen ihtimal dışı mıdır?' sorusuna yanıt veren Tezcan, "Hayır tabi ki, siyasette öyle bir şey olur mu? Huzuru, adaleti tesis etmeye ihtiyaç var. AK Tek adam koalisyonuna karşı demokrasiye ihtiyaç var. AK Parti, MHP'ye oy veren seçmenlerin de destek vereceği, demokrasiye güç veren yapıların bir araya gelmesi lazım. Demokrasiyi savunanların bir adayın etrafında endekslenme söz konusu değil. Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bir adayın konuşulması bile söz konusu değil. Bloke edilmiş durumda. Biz de ise ilkeler etrafında bir beraberlik söz konusu olabilir. Ne olursa iktiara gelmek için bir ittifak değil, demokrasiyi kurmak için bir araya gelecek bir ittifaktan bahsediyoruz." dedi.

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