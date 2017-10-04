Churros malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı un

Yarım su bardağı su

2 adet küçük boy yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1,5 su bardağı

ayçiçek yağı

Servisi için:

Yarım su bardağı toz şeker

Bir paket bitter çikolata

Churros nasıl yapılır?

Su, oda sıcaklığında eriyen tereyağı ve tuzu küçük bir tencereye alıp kısık ateşte eritin. Elenmiş unu azar azar ekleyip sürekli karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın. Toparlanan hamuru ocaktan alın. Hamuru karıştırarak soğuttuktan sonra yumurtaları teker teker kırıp bir spatula yardımıyla karıştırarak hamura yedirin.

Tatlıları kızartmak için ayçiçek yağını geniş tabanlı, kenar kısımları hafif yüksek bir tavada kızdırın. Hazırladığınız yumuşak kıvamlı tatlı hamurunu uç kısmına tırtıklı krema sıkma poşetine aktarın. Tatlıları istediğiniz uzunlukta kızgın yağa bırakın. Her tarafı kızardığında bir kevgir yardımıyla ocaktan alın. Fazla yağları emmesi için kağıt havlu serili bir servis tabağı üzerinde kısa bir süre bekletin.

Bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin. Sıcak tatlıları bütünüyle toz şekere buladıktan sonra eritilmiş bitter çikolatayla sıcak sıcak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.

Churros

Churros nasıl yapılır