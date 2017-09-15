CIA: Usame Bin Ladin'in porno arşivi yayınlanmayacak

Bin Ladin’in bilgisayarlarında ve odasında ele geçirilen yüzlerce belgenin incelenmesi yaklaşık 6 yılda tamamlandı. Açıklanacak belgelerin bazı bölümlerinin, El Kaide’ye yönelik operasyonları ‘tehlikeye atabileceği’ gerekçesiyle sansürlendiği belirtildi. Pompei, "Bu belgeleri açıklamayı, dünyanın onları görmeyi istediğinden emin olmak istiyorum" dedi.

Mike Pompeo, Fox News kanalına verdiği röportajda, Abbodabad kentinde saklandığı yerde yapılan baskında öldürülen Bin Ladin’in çalışma odasında ele geçirilen porno filmlerle ilgili herhangi bir bilginin açıklanmayacağını, ancak modern ve teknolojik olarak iyi kayıtlar olduğunu, bunların dışında villada ele geçirilen belgelerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade etti.

Aralarında, şu an yaklaşık 24 yaşında olan Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in de bulunduğu örgüt liderlerinin yakalanması için operasyonlara devam ediyor. Pompei, "El Kaide'yi asla hafife almak istemiyorum. Hala geçmişteki kötü günlerden pek çok kötü insan var. Ekibimiz yakalayıp yargılamak için azimle ve sabırla çalışıyor." dedi.

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