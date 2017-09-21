Kadıköy'de çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olmaktan 7 yıl hapse çarptırılıp tutuklu bulunan Murathan Öztürk, "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davaya 'tutuksuz' olarak geldi. Kaza davası nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalan Öztürk'ün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında geçen Nisan ayında tahliye edildiği öğrenildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya 11 Temmuz 2015 tarihinde otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve 87 gün sonra teslim olan sürücü Murathan Öztürk "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası aldı. Davanın ilk celsesinde Murathan Öztürk'ün, kazanın olduğu gün Pendik'teki özel bir hastaneden aldığı alkol raporunun sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte rapor isteyen Öztürk ve raporu düzenleyen hastane pazarlama müdürü ve 2 çalışanı hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TAHLİYE OLDU, DURUŞMAYA GELDİ
Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2. celseye 5 Nisan 2017 tarihinde denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye olduğu öğrenilen tutuksuz sanık Murathan Öztürk ve labaratuvar sorumlusu tutuksuz sanık Özlem Erkan ile avukatları katıldı.
"HATANI TELAFİ ET, O RAPORU VER DEDİ"
Duruşmada tanık olarak dinlenilen labaratuvar teknisyeni Nimet Sezgin olay günü Murathan Öztürk, hastane pazarlama müdürü Mehmet Latif Yaşlı ve birkaç kişinin yanına geldiğini belirterek, "Alkol ve uyuşturucu testi yapılması istendi. Dış labaratuvarı arayarak bilgi aldım. İdrar tahlilinin yeterli olacağını söylediler. Murathan Öztürk numune vererek hastaneden ayrıldı. Bir hafta sonra pazarlama müdürü beni arayıp alkol raporunun çıkmadığını söyleyip 'Hatanı telafi et ve o raporu ver' dedi. Ben de böyle bir işlem yapamayacağımı söyledim" dedi.
"KİMSEYE TELKİNDE BULUNMADIM"
Murathan Öztürk'ün uzaktan akrabası olduğunu söyleyen ve duruşmada tanık olarak dinlenilen Abdurrahman Öztürk, hastaneye gidince kazadan haberdar olduğunu söyleyerek, "Tahlilleri ertesi gün ben aldıp avukatı Melehat Uzunoğlu'na götürdüm. Avukat bana zarfın içinde sadece uyuşturucu raporunun olup alkol raporunun olmadığını söyleyince hastaneye gittim ve bana raporu verdiler. Kimseye telkinde bulunmadım" savunmasını yaptı. Sanıklardan Özlem Erkan ise uyuşturucu tahlil sonucunun ertesi gün çıkmayacağını söyleyerek tanığın sözlerinin doğru olmadığını belirtti. Tanıkların anlatımlarının ardından söz verilen Murathan Öztürk bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Duruşma evrak eksikliklerinin giderilmesi için ertelendi.
DENETİMLİ SERBESTLİKLE TAHLİYE
Murathan Öztürk çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya 11 Temmuz 2015 tarihinde otomobiliyle çarparak ölümüne neden oldu. 87 gün sonra teslim olan sürücü Murathan Öztürk 6 Ekim 2015 tarihinde tutuklandı. Yargılama sonucunda ise "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalan Öztürk'ün, denetimlik serbestlik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkaran 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den yararlanarak 5 Nisan 2017 tarihinde tahliye edildiği öğrenildi.
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