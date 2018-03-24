Çiftlik Bank'ın Uruguay-Arjantin-Dubai üçgeni

Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçtığı iddia edilen şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın'ın Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde, eşinin Uruguay'ın yanısıra, Arjantin ve BEA'dan (Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai) da geçici vatandaşlık hakkı aldığını söyledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre eşinin işlerini bu ülkelerin üçgeninde yürüttüğünü söyleyen Sıla Aydın, boşanma aşamasında olduğu eşinin Uruguay'a gittikten sonra kendisine 1 milyon 700 bin lira gönderdiğini anlattı.

"TELEFON EDİP 'KENDİNE VİLLA ALIRSIN' DEDİ"

Olayda Mehmet Aydın'ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, şu şekilde ifade verdiği öğrenildi:

"Eşim asgari ücretle çalışırken bu işe girdi. Yüksek kar payı veriyordu. Sonra ödeme yapmamaya başladı. Bir süre sonra eşimle sürekli tartışmaya başladık. Boşanma kararı aldık. Ocak ayında bana Uruguay'dan geçici vatandaşlık aldığını, oraya gideceğini söyleyince aramızda yine kavga çıktı. O ay yurtdışına gitti. Sonrasında bana 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Telefon edip 'kendine villa alırsın' dedi. Onun gönderdiği de dahil 3 bankada toplam 3 milyon 684 bin lira param var. Ama olaylar ortaya çıkınca hepsi bloke edildi."

"Eşim en son 24 Şubat'ta aradı. Boşanma ile ilgili kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay ortaya çıkınca şimdi Dubai ya da Arjantin'de olabilir. Benim de 3 bankada olmak üzere Mehmet'in gönderdiği toplam 3 milyon 684 bin lira param var. Ama bloke oldu. Kocamın kurduğu Çiftlik Bank'ta bir hakkım ya da yetkim yok. Tek suçum Mehmet Aydın'ın karısı olmak. Bu nedenle de serbest bırakılmayı talep ediyorum."

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