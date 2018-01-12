Elazığ'da kas hastalığı nedeniyle fiziksel yetisini büyük oranda kaybeden ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Nurçin Arlı, tek parmağıyla iki kitap yazmayı başardı. Kronik kas hastalığı olarak bilinen "Duchenne Musküler Distrofi"ye (DMD) ilkokul yıllarında yakalanan ve zamanla vücudunun yüzde 99'unu hareket ettiremeyen Arlı, 9 yıldır yatağa bağımlı hale geldi.

AA'nın haberine göre; akciğer kaslarının da fonksiyonunu yitirmesi sonucu solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Arlı, önceleri hayata küstü. Daha sonra psikolojik tedavi gören ve doktorların tavsiyesi üzerine kitap okumaya başlayan Arlı, okuduğu kitaplardan yola çıkarak yazmaya karar verdi. Arlı, büyük güçlükle sağ elinin işaret parmağını kullanarak geçen yıl "Vatan Gözlüm" adlı deneme türünde kitap yazdı. Bu kitabı bir hayırseverin yardımıyla yayınlanan Arlı, "Tahta Salıncak" adlı tamamladığı aşk ve drama türündeki romanının yayınlanması için de destek bekliyor.

"Zifiri Aydınlık" adını verdiği, hayatını anlatan kitabıyla ilgili çalışmaları sürdüren Arlı, yaşadığı zorluklara rağmen, azmiyle örnek oluyor. Yazarlığı son nefesine kadar sürdürmeye kararlı olan Arlı'nın en büyük hayali büyük sevgi duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

Nurçin Arlı, ilkokul yıllarında tanıştığı bu amansız hastalık nedeniyle 10 yaşında iken yürümekte zorlanmaya başladığını, ara ara düştüğünü belirterek, rahatsızlığının kısa sürede ilerlediğini söyledi.

17 yaşında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini ifade eden Arlı, 2009 yılında geçirdiği kriz sonrasında kalbinin durduğunu daha sonra ise akciğer kaslarının işlevini yitirmesiyle solunum cihazına bağımlı yaşamaya başladığını anlattı. Hastalığından dolayı günün 24 saati annesinin gözetiminde olduğunu söyleyen Arlı, "Elektrik kesintisi durumunda solunum sistemini destekleyen cihazların çalışması için annem jeneratörü devreye sokuyor. Yatağa bağımlı olduktan sonra yaşamak bana çok zor geldi. İlk zamanlarım çok kötü geçti. Daha sonra kitaplarla tanıştım ve sürekli okumaya başladım. Okudukça başka dünyalardaymış gibi hissediyordum. Kendimi okuduğum kitabın karakteriyle bütünleştiriyordum." diye konuştu.

"SON NEFESİME KADAR YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Okuduğu kitaplardan feyzalarak kitap yazmaya karar verdiğini aktaran Arlı, ilk kitabının geçen yıl şubat ayında yayınlandığını belirtti. İkinci kitabının da roman olduğunu dile getiren Arlı, yazdıklarının bununla sınırlı kalmayacağını vurguladı.Arlı, "Ünlü bir yazar olmak istiyorum. Son nefesime kadar yazmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİNE ENGEL DEĞİL"

Arlı, sadece her iki elinin işaret ve başparmaklarını kullanabildiğine dikkati çekerek, ekran klavyesinde kitap yazmanın zor olduğunu anlattı.İçinde bulunduğu zorluklara rağmen gerçekleştirmek istediği hayalleri olduğunu ifade eden Arlı, hayallerinin peşinden yürümek değil, koşmak istediğini kaydetti."Hiçbir şey hayallerin gerçekleşmesine engel değil, sadece çabalamak ve buna inanmak gerekiyor" diyen Arlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı hayal ettiğini, bunun gerçekleşmesi için dua ettiğini ve o günü sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

elazığ

Duchenne Musküler Distrofi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER