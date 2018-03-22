Çıkık elmacık kemikleri yüzün genç görünmesini sağlayan önemli özelliklerden birisidir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, elmacık kemiği estetiği hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Tuncel, çıkık elmacık kemiklerinin özgüveni arttırdığını söyledi.

Kişinin doğuştan ya da yaşlanmayla sahip olduğu küçük elmacık kemiklerinin yapısına göre uzman doktor ve hasta tarafından belirlenen tedavi yöntemiyle giderilmeye çalışıldığından bahseden Op. Dr. Alper Tuncel, dışarıya doğru daha çıkık yanakların, özgüveni olumlu etkilediğini dile getirdi.

ELMACIK KEMİĞİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Elmacık kemiklerinin çıkıntısını arttırmak için ameliyatta özel üretilmiş implantların kullanıldığını ifade eden Op. Dr. Tuncel, amacın yetersiz elmacık kemiklerini büyültmek ve çıkık hale getirmek olduğunu belirtti. Bu tür protezlerin elmacık kemiği estetiğinde oldukça başarılı sonuçlar verdiğine vurgu yapan Tuncel, elmacık kemiğinin gerektiği boyutta olmadığı durumlarda protez uygulamasından faydalandığını eğer yanaklarda sarkma varsa elmacık kemiği ile yanak germe operasyonunun birlikte yapılması gerektiğini açıkladı.

Elmacık kemiği ameliyatının genel ya da lokal anestezi altında yapıldığının altını çizen Op. Dr. Tuncel, ''Elmacık kemiği protezleri, üst dudağın en derin yerinden açılan kesi içerisinden yanağın altına yerleştirilerek gerçekleştirilir. Protezlerin, sert ya da gözenekli olabilir. Ameliyat 1 saat sürer veameliyatın ardından hasta taburcu edilir'' şeklinde konuştu.

AMELİYAT SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ameliyat sonrası duyulan şişliği hafifletmek için hastanın iki gün yüzünüze soğuk kompres uygulaması gerektiğinden bahseden Op. Dr.Tuncel, ''Her saat başı, yaklaşık 15 dakika yüzünüzde tutacağınız buz iyileşme sürecinizim rahat geçmesine yardımcı olacaktır'' dedi.

ELMACIK KEMİĞİ ESTETİĞİNDE DOLGU YÖNTEMİ

Dolgu enjeksiyonunun, ameliyat gerektirmeyen bir uygulama olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Tuncel, ''Dolgu enjeksiyonunda sonuçların hemen görünüyor olması ve iyileşme süresinin kısa olması bu yöntemin daha fazla tercih edilmesinde önemli faktör. Kullanılan dolgu maddesine göre kalıcılığı 6-18 ay arasında değişmektedir. Genellikle hylüronik asit veya hidroksiapatitler tercih edilir. Uygulama süresi ortama 15 dakikadır. Hasta aynı gün içerisinde çıkık elmacık kemikleri ile günlük hayatına devam edebilir'' diye konuştu.

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