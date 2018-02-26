Sosyal medya tepkisi üzerine Çin makamları bir karşı propaganda hamlesiyle, bazı makaleleri engelledi ve Komünist Parti'yi öven yazılar yayınladı.

İktidardaki Komünist Parti, devlet başkanlığını iki dönemle sınırlayan anayasa maddesinin kaldırılmasını önermişti. Bu, partiyi ve orduyu yöneten Şi'nin hiçbir zaman görevinden ayrılmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Partinin her kararını onayladığı bilinen Çin parlamentosunun gelecek ay yapacağı yıllık toplantısında kabul edilmesi beklenen plan, anayasada yapılacak değişiklik paketinin içinde yer alıyor. Plan ayrıca, geçen yıl parti anayasasına eklenen Şi'nin siyasi düşünüşünü de anayasaya ekleyecek. Böylece çok güçlü bir yolsuzlukla mücadele birimi için yasal çerçeve oluşturulacak ve aynı zamanda partinin gücü daha da pekiştirilmiş olacak.

Ancak parti, bu planın Şi'yi aşırı ölçüde güçlendirmeyeceği konusunda, bazı kesimlerin duyduğu kaygıyı gidermek zorunda.

Çin'de Twitter benzeri bir sosyal medya aracı olan Weibo kullanıcısı bir Çinli, "Biz de Kuzey Kore olmaya doğru

ilerliyoruz" dedi.

Kuzey Kore 1940'ların sonlarından beri kurucusu Kim il Sung ve ondan sonra gelen aile üyeleri tarafından yönetiliyor.

Weibo'nun "iki dönem sınırlaması" terimiyle yapılan aramaları dün gece engellemeye başlamasından bir süre sonra da

bu konudaki görüşler sistemden kaldırıldı.

Karar, yetkililerin demokrasi yanlısı bir hareketi bastırmaya çalıştığı Çin'in Hong Kong bölgesinde de tepki çekti.

Hareketin liderlerinden Joshua Wong, "Tek bir kişinin siyasal iktidarı elinde toplamasına imkân verecek olan bu

hareket, Çin devlet başkanlığına yine bir diktatörün -Şi Jinping- geleceği anlamını taşıyor" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER