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Kültür-Sanat

Cingöz Recai gişede birinci oldu

Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Cingöz Recai, gişe rekoru kırdı

20 Ekim 2017 Cuma, 14:15:44

HT Magazin'de yer alan habere göre, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli gibi oyuncuların yer aldığı ‘Cingöz Recai’ filmi hafta sonunda 258.655 kişi tarafından izlendi. 3.355.460 TL hasılat elde eden film, gösterimdeki diğer filmleri geride bırakarak hafta sonunun en çok izlenen yapımı oldu.

Sermiyan Midyat’ın ‘Ay Lav Yu Tuu’su dördüncü hafta sonunda 50 bin 811 seyirci tarafından izlenerek gişenin ikinci sırasında yer aldı.

‘Kurtlar Vadisi Vatan’ ise haftayı 46 bin 890 seyirci ile üçüncü sırada kapattı.

CİNGÖZ RECAİ - FRAGMAN
Cingöz Recai alelade bir hırsız değildir. O asla yalan söylemez, ahlaklıdır. Sadece hak ettiğini düşündüğü zenginlerden çalar, hem de çok değerli şeyler çalar.Cingöz Recai (Kenan İmirzalıoğlu) yeni işler için geri döndüğünde Başkomiser Mehmet Rıza (Haluk Bilginer) alarma geçmiştir. Bu kez planlarında sadece Türkiye değil, başka ülkeler de vardır. Yakışıklı ve zeki hırsızı durdurmak hiç de kolay olmayacaktır.

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