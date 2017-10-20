Cingöz Recai gişede birinci oldu

HT Magazin'de yer alan habere göre, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli gibi oyuncuların yer aldığı ‘Cingöz Recai’ filmi hafta sonunda 258.655 kişi tarafından izlendi. 3.355.460 TL hasılat elde eden film, gösterimdeki diğer filmleri geride bırakarak hafta sonunun en çok izlenen yapımı oldu.

Sermiyan Midyat’ın ‘Ay Lav Yu Tuu’su dördüncü hafta sonunda 50 bin 811 seyirci tarafından izlenerek gişenin ikinci sırasında yer aldı.

‘Kurtlar Vadisi Vatan’ ise haftayı 46 bin 890 seyirci ile üçüncü sırada kapattı.