Çipras'tan Erdoğan açıklaması: Önemli bir fırsat!

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "(Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz". ifadelerini kullandı.

Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca, "(Türkiye-AB göçmen mutabakatı) Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi" şeklinde konuştu.

