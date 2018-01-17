Zagor, Tex, Mr. No, Ten Ten, Tarkan, Kara Murat, Karaoğlan gibi 1950’li yıllardan bu yana geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanlar, bu kez bir dernek çatısı altında tutkunlarıyla buluştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çizgi roman okuyan çocukların iyilerin olduğu dünyada büyüdüklerini, adalet, vicdan, sabır, merak gibi hislerinin geliştiğini söyleyen dernek üyeleri, çizgi romanları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
Küçükçekmece’de, 2017 yılının son aylarında kurulan dernek kapıdan içeri adım atıldığında çizgi romanların merak uyandıran dünyasına götürüyor. Geçmişten günümüze birçok eski çizgi romanın olduğu raflar kokusuyla sizi nostaljik bir seyahate çıkarıyor.
Dernek başkanı Önder Çakı, “Hepimiz çizgi romandan keyif alıyoruz. Kimimiz koleksiyoner, kimimiz okuyucu, kimimiz de yayıncıyız. Çok değişik meslek gruplarından çizgi roman sever arkadaşlarla birlikte bu derneği kurduk. Geçmişte yayınlanan yerli çizgi romanların ve çizerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca kitapların ve çizgi romanla alakası olan film afişlerinin, orijinal çizimlerin, efemeraların saklandığı bir müze kurmayı da amaçlıyoruz” dedi.
Dernekte çizgi roman okuyup, okutmaya çalıştıklarını belirten Çakı, “Yurtdışında çıkan çizgi romanları takip ediyoruz. Türkiye’deki çizerlerle özel günler yapıyoruz. En son Suat Yalaz ve Talat Güreli ile bir araya geldik. Çok güzel, keyifli bir işle uğraşıyoruz, çok da mutluyuz” diye konuştu. Derneğin üyelerinden ünlü yönetmen Kudret Sabancı, aynı zamanda Karaoğlan’ın da yönetmeni. Sabancı, “Çizgi roman çok önemli, mesleki olarak yaptığım iş çizgi romana benziyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.