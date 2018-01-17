Zagor, Tex, Mr. No, Ten Ten, Tarkan, Kara Murat, Karaoğlan gibi 1950’li yıllardan bu yana geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanlar, bu kez bir dernek çatısı altında tutkunlarıyla buluştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çizgi roman okuyan çocukların iyilerin olduğu dünyada büyüdüklerini, adalet, vicdan, sabır, merak gibi hislerinin geliştiğini söyleyen dernek üyeleri, çizgi romanları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Küçükçekmece’de, 2017 yılının son aylarında kurulan dernek kapıdan içeri adım atıldığında çizgi romanların merak uyandıran dünyasına götürüyor. Geçmişten günümüze birçok eski çizgi romanın olduğu raflar kokusuyla sizi nostaljik bir seyahate çıkarıyor.

Dernek başkanı Önder Çakı, “Hepimiz çizgi romandan keyif alıyoruz. Kimimiz koleksiyoner, kimimiz okuyucu, kimimiz de yayıncıyız. Çok değişik meslek gruplarından çizgi roman sever arkadaşlarla birlikte bu derneği kurduk. Geçmişte yayınlanan yerli çizgi romanların ve çizerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca kitapların ve çizgi romanla alakası olan film afişlerinin, orijinal çizimlerin, efemeraların saklandığı bir müze kurmayı da amaçlıyoruz” dedi.

Dernekte çizgi roman okuyup, okutmaya çalıştıklarını belirten Çakı, “Yurtdışında çıkan çizgi romanları takip ediyoruz. Türkiye’deki çizerlerle özel günler yapıyoruz. En son Suat Yalaz ve Talat Güreli ile bir araya geldik. Çok güzel, keyifli bir işle uğraşıyoruz, çok da mutluyuz” diye konuştu. Derneğin üyelerinden ünlü yönetmen Kudret Sabancı, aynı zamanda Karaoğlan’ın da yönetmeni. Sabancı, “Çizgi roman çok önemli, mesleki olarak yaptığım iş çizgi romana benziyor” dedi.

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