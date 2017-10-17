Cockburn: Kerkük'te Kürtlerin liderliğinin bölünmüşlüğü ve Irak ordusunun gücü ortaya çıktı

Independent'ın deneyimli Orta Doğu muhabiri ve yazarı Patrick Cockburn yazısında, Kerkük'te yaşananların Kürtlerin siyasi liderliğinin tahmin edildiğinden daha fazla bölünmüş ortaya koyduğunu belirtti.
Cockburn, gelişmelerin Irak ordusununsa tahmin edildiğinden daha fazla güçlü olduğunu gösterdiğini de yazdı.
Referandumun sonuçları tahmin edilebildi mi?
Independent yazarı analizinde özetle şu ifadelere yer verdi:
"Referandum, aslında Barzani'yi desteklemiş birçok kişi tarafından dahi, Barzani'nin feci bir yanlış hesabı olarak görülüyor. Kürt yorumcu ve geçen hafta hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eski özel kalem müdürü Kamran Kardaghi, 'Kürt liderliği referandumun böyle sonuçları olacağını hiçbir zaman tahmin etmedi' diyor.
"Kürt güçlerin bir bölümünün geri çekilmesi, Kürt liderler ve onların partilerindeki derin bölünmelerin nihai yansımasıydı".
Mesud Barzani liderliğindeki KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve Celal Talabani'nin kurduğu KYB'nin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) yıllardır farklı askeri güçleri ve kentleri kontrol altında tuttuğunu hatırlatan Cockburn, özellikle Talabani'nin siyasetten çekilmek zorunda kalmasından sonra KYB içindeki bölünmelerin de derinleştiğini belirtiyor:
"KYB Celal Talabani'nin beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi ardından daha fazla bölündü. Partinin bir bölümü, Barzani'nin kendisini büyük bir Kürt ulusal lideri olarak takdim etme manevrası olarak gördüğü referanduma karşı çıktı.
"KYB'nin Bağdat'taki parlamento heyeti lideri Ala Talabani, Cuma günü amcası Celal Talabani'nin cenazesinde, Irak bayrağının tabuttan alındığını ve sadece Kürt bayrağının konulduğunu görünce şoke oldu".
'Trump'ın İran açıklaması etkilemiş olabilir'
Cokcburn yazısının sonunda operasyonda İran etkisinin olabileceğini belirtiyor:
"ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Cuma günü İran'la nükleer anlaşmayı tanımadığını açıklaması, KYB'nin geleneksel bir destekçisi olan İran'ı, Irak hükümetinin Kerkük'e yönelik saldırısını destekleme noktasında harekete geçirmiş olabilir. İranlılar her zaman, Irak Kürdistanı'nın, kendilerine karşı kullanılabilecek ABD güçleri için bir üs haline gelmekte olduğundan dolayı kaygılıydılar.
"Yaşananların en basit açıklaması şu: Kürt liderliğinin tahmin edilenden daha bölünmüş olduğu, Irak ordusunun tahmin edilenden daha fazla güçlü olduğu ve Barzani'nin geleneksel müttefiklerini kendinden uzaklaştırdığı ortaya çıktı".
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