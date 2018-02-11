Kış aylarında çocuklarda görülen rota virüsünün ishal sebeplerinden biri olduğu ve hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğu bildirildi.
İHA'nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan, rota virüsünün kış aylarında daha etkili olduğunu söyledi. Çocuklardaki en sık ishal sebeplerinden biri olan virüsün kış aylarında salgın olarak ortaya çıktığını kaydeden Küçükapan, "Virüs ağız yoluyla ve solunum yoluyla bulaşır, bulaştırıcılığı çok yüksektir. Kalabalık ortam, aynı eşyaları, oyuncakları, tuvaleti paylaşma bulaştırıcılığı artırır. Hastayken kreş yaşındakiler kreşe gönderilmemelidir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi rota enfeksiyonunda da el yıkama korunma açısından çok önemlidir. Kuluçka süresi 1-3 gün, hastalık süresi 5-8 gündür. Bulaştırıcılık süresi yaklaşık 1 haftadır. Hasta olmadan 2 gün önce ve hastalık bittikten 2 gün sonrasına kadar bulaştırır"dedi.
HASTALIĞIN BELİRTİLERİ ATEŞ, KUSMA VE İSHAL
Uzm. Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan, hastalığın ateş, kusma ishal şeklinde görüldüğünü dile getirerek, "İshal, sarı sulu bol miktarda ve kötü kokuludur, dirençli kusma ve ateş olabilir. Kusma ve ishal sayısı çok fazla olabilir, ağızdan yeterince beslenemeyen 2 yaş altı bebeklerde bu ciddi susuzluğa sebep olabilir ve hastaneye yatış gerektirir. Bazen elektrolit bozukluğu, böbrek yetmezliği, bağırsak düğümlenmesi gibi ciddi komplikasyonlar izlenebilir. Bu yüzden 2 yaş altı bebekler sıvı kaybını iyi tolere edemedikleri için yakın takip edilmelidir. Rota ishalinde etken virüs olduğu için tedavide antibiyotiğin yeri yoktur, destek tedavisi verilir. Probiyotikler, çinko, ağızdan ya da damardan sıvı verilmesi, kusma ilaçları tedavi şeklini oluşturur. Yağlı ve şekerli gıdalar verilmemelidir. Hazır meyve suları ve süt yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran tercih edilmelidir. Yoğurt, muz, patates, pirinç lapası gibi yiyecekler tercih edilmeli, bol bol ancak yudum yudum su verilmelidir. Anne sütü alıyorsa emzirmeye devam edilmeli, devam sütü kullanıyorsa özel ishal mamaları kullanılabilir" şeklinde konuştu.
En etkin korunma yolu aşı
Hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Küçükapan, "Aşının ilk dozunun 4. aydan önce yapılması gerekir. En az 1 ay ara ile 2 doz yapılması gerekir. 2 ya da 3 dozda yapılan aşılar bulunmaktadır. Aşının koruyuculuğu yüzde 100 değildir ancak aşılı çocuklarda enfeksiyon daha hafif seyreder" diye konuştu.
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