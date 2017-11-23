Çok sayıda suçun faili Ankara'da yakalandı

Başkentte Nisan 2016'da Sercan Çelikten cinayetinin azmettiricisi ve çok sayıda yaralama ile gasp olayının faili olarak aranan Engin K., kız arkadaşı ile gittiği lüks plazanın otoparkında cinayet bürosu ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.



AA'nın haberine göre, Ankara'da 2016'nın nisan ayında bir barın önünde Sercan Çelikten isimli esnafın pusuya düşürülerek öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu belirlenen Engin K, olay sonrası kayıplara karıştı. Olayda Engin K.'nin talimatıyla silah kullandığı belirlenen 16 yaşında kuzeni T.K. kısa bir süre sonra polise teslim olurken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Engin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

EKİPLER HASTA YAKINI GİBİ DAVRANDI



Aynı zamanda çok sayıda yaralama ve gasp olayının faili olan ve bugüne kadar defalarca yakalanmak üzereyken polisin elinden kaçmayı başaran Engin K.'nin Eskişehir yolunda bulunan bir plazaya geleceği bilgisini alan Cinayet Büro ekipleri, önlem aldı. Bir süre sonra kız arkadaşı ile özel bir muayenehaneye gelen Engin K.'nin silahlı olduğunu belirleyen ekipler, çatışma çıkması ihtimaline karşı zanlıyı bir hasta yakını gibi davranarak, muayenehanede uzaktan takibe başladı.



Güvenlik kameralarından hareketleri takip edilen zanlı, tedavisi tamamlanan kız arkadaşı ile asansörle indiği otopark katında etkisiz hala getirilerek gözaltına alındı. Polislere "Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz?" diye bağırarak direnen zanlının üzerinde yapılan aramada, namlusuna mermi sürülmüş ve atışa hazır halde bir tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan Engin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.