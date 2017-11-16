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Futbol

Colin Kazım-Richards, Corinthians'la şampiyon oldu!

16.11.2017 - 19:19 | Güncelleme:

  • 1 Colin Kazım Brezilya'da şampiyon oldu - Colin Kazım Richards kimdir?
    1 | 48

    2007'de aniden Milli Takım'a girmesiyle tanıdığımız Colin Kazım-Richards, birçok ülkede futbol oynadı. Türkiye'de üç, Yunanistan'da iki ve İskoçya'da bir kupa kazandı. Ancak kupa koleksiyonuna Brezilya'da devam edeceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik!

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  • 2 Colin Kazım Brezilya'da şampiyon oldu - Colin Kazım Richards kimdir?
    2 | 48

    Birçoklarına göre Colin Kazım-Richards'ın hikayesi, 2005 yılında evrensel bir meşrubat şirketinin düzenlediği turnuvayla başladı. 

  • 3 Colin Kazım Brezilya'da şampiyon oldu - Colin Kazım Richards kimdir?
    3 | 48

    Brighton&Hove Albion taraftarı olan Aaron Berry 300 bin Euro karşılığında Kazım'ın bonservisini sevdalısı olduğu takıma hediye etti. Böylece "Coca Cola Çocuğu" efsanesi ortaya çıktı.

  • 4 Colin Kazım Brezilya'da şampiyon oldu - Colin Kazım Richards kimdir?
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    Tabii bu hikaye Kazım'ın hikayesini anlatmak için yeterli değil. 31 yaşındaki futbolcunun kariyeri birçok ülkede geçti. Son 5 yılında ise yurt dışında 3 şampiyonluğu var.

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  • 5 Colin Kazım Brezilya'da şampiyon oldu - Colin Kazım Richards kimdir?
    5 | 48

    Kazım, 2017'nin başında FourFourTwo ekibine lakabından şikayet ediyordu. “Ben ‘Coca Cola Çocuğu’ değilim!” diyor Kazım, o turnuvadan sonra kendisine takılan lakapla ilgili. “Bu isim hiç hoşuma gitmiyor çünkü insanlar beni sadece o olarak görüyor."

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