Colin Kazım-Richards, Corinthians'la şampiyon oldu!
16.11.2017 - 19:19 | Güncelleme:
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2007'de aniden Milli Takım'a girmesiyle tanıdığımız Colin Kazım-Richards, birçok ülkede futbol oynadı. Türkiye'de üç, Yunanistan'da iki ve İskoçya'da bir kupa kazandı. Ancak kupa koleksiyonuna Brezilya'da devam edeceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik!
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Birçoklarına göre Colin Kazım-Richards'ın hikayesi, 2005 yılında evrensel bir meşrubat şirketinin düzenlediği turnuvayla başladı.
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Brighton&Hove Albion taraftarı olan Aaron Berry 300 bin Euro karşılığında Kazım'ın bonservisini sevdalısı olduğu takıma hediye etti. Böylece "Coca Cola Çocuğu" efsanesi ortaya çıktı.
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Tabii bu hikaye Kazım'ın hikayesini anlatmak için yeterli değil. 31 yaşındaki futbolcunun kariyeri birçok ülkede geçti. Son 5 yılında ise yurt dışında 3 şampiyonluğu var.
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Kazım, 2017'nin başında FourFourTwo ekibine lakabından şikayet ediyordu. “Ben ‘Coca Cola Çocuğu’ değilim!” diyor Kazım, o turnuvadan sonra kendisine takılan lakapla ilgili. “Bu isim hiç hoşuma gitmiyor çünkü insanlar beni sadece o olarak görüyor."
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Şikayetinden de anladığınız gibi medyayla arası çoğu zaman iyi olmadı. Futbol oynadığı çoğu ülkede sorun yaşadı, muhabirlerle tartıştı, kulüplerinden ceza aldı.
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29 Kasım 2009'da Beykoz'da kullandığı araç takla attı, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer oldu. 2014'te Bursaspor forması giyerken taraftarlarla yaşadı.
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Bundan önce forma giydiği Hollanda’da da senaryo değişmedi ve Feyenoord’dan takım arkadaşı Michiel Kramer’la arasını açmaya çalıştığı gerekçesiyle bir gazeteciyle dalaştı.
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Kariyeri boyunca sorunlu bir oyuncu olarak tanınsa da, bazen provokasyona maruz kaldığı da oldu. “Bury’ye gittiğimde kendi halinde takılan bir çocuktum” diye anlatıyor Kazım.
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“Yine de insanların pantolonumun içine muz koymasından hoşlanmıyordum! İlk sefer yapıldığında belki komik gelebilir ama devam edince doğal olarak sinirlendim!"
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"Tepki gösterince kavga çıktı ve bazı oyuncularla aram açıldı. Her gün bununla uğraşmak hiç hoş değildi!” Her hikayenin iki tarafı vardır ve Kazım’ın gerçekten de anlatacak çok hikayesi var!
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Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor, Fransa’da Toulouse, Yunanistan’da Olympiakos, Hollanda’da Feyenoord, İskoçya’da da Celtic formaları giydiği sekiz yıllık sürecin ardından son durağı Brezilya oldu. Haziran ayında Coritiba’yla sözleşme imzalayan Kazım, şimdilik halinden gayet memnun. Üstelik Coritiba'yla olmasa da Brezilya'da şampiyonluk da kazandı!
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“Benim için yeni bir macera ve deneyim. Kariyerim boyunca verdiğim en zor kararlardan biriydi." diye anlatıyordu Kazım Coritiba'dan gelen transfer teklifini kabul ettiği süreci.
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"Brezilya’da futbolcuları öncelikle yeteneğine göre değerlendiriyorlar. İngiltere’de böyle değildi mesela. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum ve sevdiğim işi Brezilya gibi bir ülkede yapmak beni heyecanlandırıyor.”
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Sokaklarında top oynayarak büyüdüğü Leyton’ın Kazım için ayrı bir yeri var. Ailesi ona futbol yeteneklerini sergilemesi için gerekli fırsatı tanıdı ama bazıları onun kadar şanslı değildi.
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Son iki senede kendi futbol okuluna 100 bin Euro'dan fazla para yardımında bulunan Kazım, bölgedeki çocukların en iyi şekilde eğitim alması ve hayatın ona tanıdığı şansların aynısını onların da yakalaması için elinden geleni yapıyor.
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“Şu an birçok melez çocuk var ama benim dönemimde bu pek normal değildi. Ben doğduğumda babam 18, annem 17 yaşındaydı. Antigualı bir baba ile Kıbrıslı bir annenin çocuğuyum. Babam o dönem sürekli faşistlerle kavga ederdi çünkü annemle birlikte olmalarını doğru bulmazlardı."
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"Bana anlattığı hikayeler, nereden geldiğimi ve kim olduğumu hiçbir zaman unutmamam gerektiğini öğretti. Zaten hayatım boyunca başka türlü davranamazdım çünkü biri sana zorla bir şey yaptırıyorsa özgürlükten bahsetme imkanınız olmaz."
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"Ailem o dönem beni desteklememiş olsa hayatıma sokaklarda devam ederdim. Mesela en yakın arkadaşlarımdan biri cezaevinden yeni çıktı, diğeri müebbet hapis yatıyor!”
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Kazım, ailesinin ona verdiği desteğe her zaman minnettar olsa da, hayatında ciddi anlamda sarsıcı üzüntüler yaşamış biri. Bunlar arasında en yıkıcı olan, üç yaşındayken kardeşi Rodney’i kaybetmesiydi.
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“Çocukluğuma dair hatırladım ilk şeylerden biri bu. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı şeyleri hiçbir zaman unutamıyorsunuz.” diye anlatıyor o günleri.
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Bu talihsiz olaydan bir süre sonra, bu kez çok yakın olduğu kuzenlerini kaybetti. Kazım için işler iyi gitmeye başlamaya yakın bile değildi!
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“Üçüyle de çok yakındık. Ben 26 Ağustos doğumluyum, ikisinin doğum günü de 4 ve 7 Eylül’dü." diye anlatıyor 31 yaşındaki futbolcu ve ekliyor: Yani neredeyse aynı yaştaydık. Okulda farklı sınıflardaydık ama her gün görüşüyorduk."
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"Biri futbol oynarken geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti, diğeri banyoda beyin kanaması geçirdi. Üçüncü kuzenim Kurtis de trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok iyi futbol oynardı, ölmeseydi hepiniz onu tanıyacaktınız!”
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Kazım için sıkıntılı günlerin geride kaldığı nihayet söylenebilir. Şu sıralar Curitiba’da Brezilyalı eşi Mariana ve üç çocuğuyla birlikte hayat sürüyor. Şu sıralarda da şampiyonluk kutlamalarıyla meşguller.
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Fenerbahçe’de oynadığı dönemden takım arkadaşı Alex de Souza’nın yardımıyla Portekizce konuşmaya başlayan Kazım’ın Coritiba’ya gelmesinde en büyük pay sahibi yine Brezilyalı kulübün efsane oyuncusuydu.
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“Gittiğim her yere yüzde 100 adapte olmaya çalışırım. 21 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olduğumda takımı Zico çalıştırıyordu ve Roberto Carlos, Deivid, Edu Dracena, Alex gibi Brezilyalı oyuncular vardı." ifadeleriyle Brezilya vatandaşlarına uzak olmadığını anlatıyor Kazım.
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"Antrenmanda yaptıklarını ve futbol topuyla olan ilişkilerini görünce, kendi kendime ‘Ben de onlar gibi olmak istiyorum’ dedim. Tabii bunu yapmak için dillerini de öğrenmek zorundaydım."
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"Aynı sitede oturduğumuzdan, sürekli birbirimizin evine gidip gelirdik. Bu sayede yavaş yavaş Portekizceyi çözmeye başladım. O dönem ufak tefek şeyler söyleyebiliyordum ama yıllar sonra şu anki eşimle tanıştığımda bir hayli ilerlettiğimi fark ettim!"
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"Şimdilik yüzde 60’tayım ama geliştirmek için her gün çalışıyorum. Portekizce, gramer olarak kolay bir dil değil. Hatta bazen birinden bahsederken erkek yerine kadın olarak kullanıyorum ve herkes kahkahaya boğuluyor!"
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"Tabii gösterdiğim çabayı da takdir ediyorlar. Celtic’e gitmeden önce de Brezilya’dan teklif almıştım ama değerlendirmedim. Celtic beni isteyince hemen kabul ettim çünkü o kadar köklü bir kulüpte oynamak her zaman elinize geçmeyen bir fırsat."
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"Daha sonra ayrılmamı gerektiren bazı durumlar oldu ve seçeneklerimi değerlendirmeye karar verdim. Alex, Coritiba kulübüne benimle ilgili harika şeyler söylemiş. Zaten sadece bu ülkenin değil, futbol camiasının en güvenilir insanlarından birisidir. Öyle olunca da beni alırlarken tereddüt etmediler.”
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Kazım’ın Brezilya’daki futbol dışı hayatı, başka herhangi bir ülkede pek sık rastlayamayacağı olaylarla geçiyor. Mesela köpek almaya gittiği bir dükkanda aslan alması için teklif sunuluyor!
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“Geçenlerde bir köpek almaya gittim. Dükkanın sahibi ‘Arkada tam da sana göre bir şey var’ dedi." diye anlatmaya başlıyor Kazım.
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"Birlikte arkaya geçtik, bir de baktım ki her taraf aslan, kaplan, şempanze gibi hayvanlarla dolu! Bana aslan için 25 bin Euroistediğini söyledi. Ben de şakasına ‘Hemen paket yap!’ dedim. Gerçekten de aslanı alacağımı sandı.”
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Kazım, kariyeri boyunca kendisi için büyük önem teşkil eden birçok dost edindi. Mesela Galatasaray’da birlikte forma giydiği Fildişi Sahilli oyuncu Didier Drogba’yla sürekli görüşüyor.
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“Antrenmanlardan sonra kalıp ekstra çalışmalar yapmamı ona borçluyum. Onu o şekilde gördüğümde ‘Drogba bile böyle yapıyorsa ben de yapmalıyım’ diye düşündüm."
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"Galatasaray’dan Bursaspor’a giderken hata yaptığımı söyledi ama onu dinlemeyip ayrıldım. Tabii ki haklı çıktı. O dönem bile sürekli görüşüyorduk. Gerçekten çok iyi biri.”
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Drogba, gelecek sezon sonunda futbolu noktalayacağını geçen günlerde açıklayarak birçok futbolseveri üzdü. Kazım'ın ise bunu yapmak için pek acelesi yok gibi:
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“Yıllardır bu mutluluğu arıyordum. Daha önce birkaç kez yakaladığımı düşündüm ama bunun gibi değildi. Futbol hem sevdiğim, hem de benim ve ailemin karnını doyuran bir iş."
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"Türkiye, Fransa, İskoçya ya da Hollanda gibi ülkelere gitmek başkasına zor gelebilir ama ben her yerde futbola bir kez daha aşık oldum. Şu an da Brezilya için aynı şeyleri hissediyorum."
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"31 yaşındayım, bugüne kadar dünyayı dolaştım ama buradaki huzuru hiçbir yerde bulamadım. Ailemle bu kadar yakınken futbol oynayıp para kazanmak beni mutlu ediyor.”
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Zaten Brezilya’daki hayatından son derece memnun olduğunu ısrarla söylüyor. Peki bu kadar farklı kültürlere bu kadar çabuk adapte olmasının sırrı ne? Daha da önemlisi, niye bu kadar sık seyahat ediyor?
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“Kendimi tek bir yere ait hissetmiyorum ve bu da işimi kolaylaştırıyor. Utangaç biri değilim, girdiğim her ortamda insanlarla iletişim kurmaya çalışırım. Konuştukları dilin hiçbir önemi yok, yeter ki anlaşacak bir ortak nokta bulayım!" diye açıklıyor bu durumu Kazım.
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"Genelde şakacı biriyim ama saha içinde yüzde 100 konsantre olmaya çalışırım. Hayatım boyunca o kadar çok seyahat ettim ki artık normal gelmeye başladı. Annem, babam ve kardeşim sürekli Brezilya’ya geldiğinden, İngiltere’ye gitmek için elle tutulur bir gerekçem yok."
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"Buradaki izinlerimde vaktimi ailemle geçirmeye çalışıyorum. Önceliği onlara verdim ve bu kararımdan kesinlikle pişman değilim.”
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Peki Brezilya'da mutlu olduğunu gayet açıkça ifade eden Kazım için bir sonraki durak neresi? Bu yılın başında verdiği röportajda "Nerede emekli olacağıma henüz karar vermedim." diyordu tecrübeli futbolcu.
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Leytonstone'da doğdu, Leyton ve Walthamstow'da büyüdü, Türkiye'de büyük kulüplerde ve Milli Takım'da oynadı. Olympiakos ve Celtic'le lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra bunu Brezilya'da da başardı. Gerçekten inanılmaz, değil mi?
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