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“Kendimi tek bir yere ait hissetmiyorum ve bu da işimi kolaylaştırıyor. Utangaç biri değilim, girdiğim her ortamda insanlarla iletişim kurmaya çalışırım. Konuştukları dilin hiçbir önemi yok, yeter ki anlaşacak bir ortak nokta bulayım!" diye açıklıyor bu durumu Kazım.