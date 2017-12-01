Çömlek bebek mezarının sırrı çözüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 9 Eylül 2017 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruşu İSU'ya ait inşaatın temel kazı çalışmaları sırasında, Roma Dönemi'ne ait antik mezarlar bulundu. Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre mezarlar için özel ekip oluşturuldu. Ekipler lahit mezarların hemen yanında nekropol (antik toplu mezar) da buldu.

38 HAFTALIK BEBEK

Arkeologlar tarafından yapılan incelemede lahit mezarlarda amfora (çömlek) içinde bulunan kalıntının, 38 haftalık bir bebeğe ait olduğu belirlendi. Bebek cesedi, topraktan büyük bir özenle çıkartılarak koruma altına alınırken cesedin zamanla topraklaştığı ifade edildi. Buluntuların yaklaşık 2 bin yıl öncesine ışık tutacağı bilgisi aktarıldı.

TARİHE IŞIK TUTACAK

Bölgeden çıkartılan en ufak bir kemik bile ekipler tarafından özel olarak inceleniyor. İlerleyen zamanlarda, yapılan incelemelerin derinleşmesi ile ölen kişilerin, ölüm sebepleri, cinsiyetleri, boyları, yaşları, sosyal konumları gibi birçok bilgiye ulaşılması hedefleniyor. Öte yandan lahit mezarlardan üçünün, Nikomedya Dönemi'ne ait ortaya çıkan en değerli mezarlar olduğu da ifade edildi.