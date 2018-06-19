20 ile 23 Eylül tarihleri arasında Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda bu yıl 13.’sü düzenlenecek sanat fuarı Contemporary Istanbul, yeni yaşında yepyeni bir sergi ile sanatseverlere “Merhaba” diyecek. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği “Recent Acquisitions I/ Collectors’ Stories” sergisi, Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinin koleksiyonlarına son bir yılda kazandırdıkları eserleri bir araya getirecek. 25 koleksiyonerden toplanacak 60’a yakın çağdaş sanat eserinden oluşacak sergi, “son alımları” bir araya getireceği için genç koleksiyoner adaylarının yanı sıra, Contemporary Istanbul’u ziyaret eden ve fuara katılan galeri yöneticilerine de esin verecek.



“RECENT ACQUISITIONS I / COLLECTORS' STORIES” SERGİSİ KİTABA DÖNÜŞECEK

“Recent Acquisitions I” sergisi, fuar sonrasında, Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇİV) tarafından kitap haline getirilecek. Kitap, sanat ve yayın dünyasında bir ilk olacak. Türkiye’deki çağdaş sanatın ve koleksiyonerlerin son dönemdeki ilgi alanlarını, izledikleri hareket ve eğilimleri ortaya koyacak kitap, yurtdışında da satılarak uluslararası bir bilgi kaynağı olarak okurlara sunulacak.



“Recent Acquisitions I” sergisi ülkenin çağdaş sanat ortamının ve son sanat alım piyasasının daha iyi anlaşılması ve belgelenmesini sağlayacak, koleksiyonerlerin kişisel estetik anlayışlarını sunmalarına olanak tanıyacak. Aynı zamanda sergi, Türkiye’de sanat koleksiyonerliğinin geçtiği dönemsel değişimleri ve bugününü tartışmaya açacak. Böylece Türkiye’deki özel koleksiyonerlerin birer parçası ilk kez kamuya açılacak.





“Recent Acquisitions I” sergisinde ülkenin önemli koleksiyonerlerinden Leyla Alaton, Lucien Arkas, Mehmet Ali Bakanay, Rezzan Benardete, Selman Bilal, Yunus Büyükkuşoğlu, Banu / Hakan Çarmıklı, Suzan Sabancı Dinçer, Saruhan Doğan, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Sevda / Can Elgiz, Sarp Evliyagil, Özlem / Naim Gençoğlu, Asuman / Hüsnü Güreli, İrem / Sina Kınay, Hatice / Ferit Meriçten, Ömer Özyürek, Leyla Pekin, Ali Selçuk, Erol Tabanca, Örge/Şahin Tulga, Agah Uğur, Ayşe Umur, Şebnem / Mahmut Ünlü ve Tony Ventura’nın edindiği eserler sergilenecek.



“COLLECTOR' STORIES” SERGİSİ TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN KOLEKSİYONLARINI BİR ARAYA GETİRMİŞTİ

2016 yılında 11’incisi düzenlenen Contemporary Istanbul’un gerçekleştirdiği “Collector’ Stories” sergisi, Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120 eseri ilk kez bir araya getirmişti. “Collectors’ Stories” ile önemli koleksiyonerlerin kendi koleksiyonlarından seçtiği eserler fuar alanında sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Sergi 2017 yılında Collectors’ Stories başlıklı kitaba dönüşmüştü.