Contemporary Istanbul’u 80 bin sanatsever gezdi

12. Contemporary Istanbul, önceki gün sona erdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda, 42’si yabancı toplam 73 galerinin bin 500 eseri sergilendi.

Çağdaş sanatın en iyi örneklerini İstanbul’da bir araya getirmeyi hedefleyen 12. Contemporary Istanbul (CI), 80 binden fazla sanatseveri ağırladı. Fuara katılan sanatçılardan Pakistanlı sanatçı Muhammet Zişan eserlerinde tuval yerine zımpara kâğıdı kullandığını, esnek insan figürleri ile horoz şekillerini eserlerinde ele aldığını ifade etti. Fuarda 55 milyon dolar değerinde eserler satışa çıktı.

Fuarda sergilenen eserler arasından 500 bin Euro’ya satışa sunulan Victoria Miro Galeri’den Yayoi Kusama’nın Infinity-Nets (Sotoa), 500 bin dolara satışa sunulan Dirimart´ın Fahrelnissa Zeid´i, 380 bin dolara satışa sunulan Marlborough Gallery’den Manolo Valdes’in Retrato con Marco’su, 130 bin sterline satışa sunulan Vigo Gallery´den Ibrahim El-Salahi'nin Flamenco Dancers'ı alıcı buldu.