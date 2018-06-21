Çorum AK Parti milletvekili aday listesi 2018

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Çorum ili AK Parti milletvekili aday listesi de kesinleşti. İşte 2018 AK Parti Çorum milletvekili adaylarının sıralaması ve adayların isimleri

ÇORUM AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 AHMET SAMİ CEYLAN MÜHENDİS / MİMAR 2 OĞUZHAN KAYA AVUKAT 3 EROL KAVUNCU MÜDÜR 4 SERAP YILDIRIM MÜHENDİS / MİMAR

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kargı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı Mehmet Karadağ, Milletvekili adayı Erol Kavuncu ile birlikte İlçeye gelerek, parti teşkilatı ve esnaf ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, parti yöneticileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Milletvekili adayı Erol Kavuncu parti binasında teşkilat mensuplarıyla seçim ile ilgili konuşarak istişarelerde bulundu.

Partililere hitaben konuşan İl Başkanı Mehmet Karadağ, seçim ile ilgilide açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin listesinin tamamen tabanı ve parti teşkilatını temsil eden yerel bir liste olduğunun altını çizen Karadağ, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızla gerek yüz yüze gerekse telefonla her görüşmemizde biz şunu ifade ettik. Yerellik teşkilatlarımızın görüşleri, tabanımızın görüşleri çok önemlidir. Biz istiyoruz ki bu talepler dikkate alınsın dedik. Sayın cumhurbaşkanımızda bizzat bana tabanımızın hassasiyetlerine dikkat edeceğiz dedi. Sağolsun gerçekten teşkilatın içinden gelen, çok güzel bir listeyi bizlere sundu. Yerellikse bu listede yerelliği sağladık. Birinci sıra adayımız Ahmet Sami Ceylan il başkanlığından gelen biri. İkinci sıra adayımız Oğuzhan Kaya üç dönem ilçe başkanlığı yapan sizlerinde yakından tanıdığı bölgemizden birisi. Üçüncü sıra adayımız Erol Kavuncu, sivil toplum kuruluşlarında teşkilatımızla birlikte uzun yıllar çalışmış olan, memur olmasına rağmen her zaman için Türkiye’nin geleceği için sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda temsilcilik yaptığı dönemlerde sayın cumhurbaşkanımızın yanında yer almış, vatandaşımızın gözü kulağı olmuş birisi. Dördüncü sıra adayımız Serap Yıldırım hanım çeşitli zamanlarda il teşkilatımızda görevler yapmış birisi. Şimdi soruyorum size bu liste kimin listesi. Tabiki teşkilatın listesi, bu liste vatandaşın listesi. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, genel merkezimiz sağolsun, vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu hassasiyetleri dikkate almışlar. Tabiki şimdiki vekillerimizde aynı şekilde bizim milletimizle, teşkilatımızla bütünleşmiş insanlardı. Ama Cumhurbaşkanımız tarafından bir kan değişimi yapıldı. Bugün teşkilatların göğsünü gere gere gezeceği, yerelliğe de önem verildiği, bölgeselliğe de önem verildi buyurun diyebileceği bir kadroyla karşı karşıyayız. Vekil adaylarıyla ilgili herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Vatandaşımız şu kesinlikle gelmemeliydi, o gelirse ben oyumu vermem denilebilecek bir tabloyu sağolsun cumhurbaşkanımız önümüze koymadı’’ dedi