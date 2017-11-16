Cristiano Ronaldo, 3’ü taşıyıcı anneden 4 çocuk babası oldu

2008’den beri dünyanın en prestijli futbol ödüllerini ya kazanan ya da finalisti olan Cristiano Ronaldo, yeşil sahaladaki hızını özel hayatında da gösteriyor. 32 yaşındaki Portekizli futbolcu, son 6 ayda 3 çocuk sahibi oldu.
Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı, haziran ayında, iddialara göre ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan Meksikalı bir taşıyıcı anneden Matteo ve Eva adlarını verdiği ikiz bebek sahibi oldu. Ronaldo’nun uzun süredir beraber olduğu İspanyol model Georgina Rodriguez (23) de pazar günü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ronaldo ve Georgina, kızlarına Alana Martinez adını koydu. Ronaldo 7 yıl önce de California Eyaleti’ndeki bir klinik aracılığıyla bir taşıyıcı anneden erkek çocuk sahibi olmuş ve ona Cristiano Jr. adını vermişti.
‘AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM’
Ronaldo, çocukları çok sevdiğini defalarca kanıtlamıştı. Filistinli ve Iraklı çocuklara yardım etmiş, ardından tsunaminin vurduğu Endonezyalılara ve daha nice felaketzedeye yardım eli uzatmıştı. Ancak yıllık kazancı 100 milyon dolara yakın olan son derece sağlıklı ve yakışıklı Cristiano Ronaldo’nun çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anneleri tercih etmesi hep tartışıldı.
İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nin davranış psikologlarından Dr. Peter Collett, bir makalesinde “Ronaldo, sadece dünyanın en iyi futbolcusu değil hayatının her alanında başarısının mimarı olmak istiyor. Yoksul geçmişinin üzerine sünger çekip servetine servet katarak her şeyi, hatta bir aileyi bile satın alabileceğini kanıtlamak istiyor” ifadesini kullandı.
Ünlü futbolcu ise talk şov sunucusu Jonathan Ross’a verdiği bir röportajda, “İnsanlar bir kızla ya da bir başkasıyla olduğumu söylüyor. Ya da bir taşıyıcı anne olduğunu. Ben hiç kimseye bu konularda bir açıklama yapmadım ve ileride de asla yapmayacağım. Sadece çocuklarıma, o da gereken zamanda açıklama yapacağım” demişti.
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