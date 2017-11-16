Cristiano Ronaldo, 3’ü taşıyıcı anneden 4 çocuk babası oldu

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Ünlü futbolcu ise talk şov sunucusu Jonathan Ross’a verdiği bir röportajda, “İnsanlar bir kızla ya da bir başkasıyla olduğumu söylüyor. Ya da bir taşıyıcı anne olduğunu. Ben hiç kimseye bu konularda bir açıklama yapmadım ve ileride de asla yapmayacağım. Sadece çocuklarıma, o da gereken zamanda açıklama yapacağım” demişti.