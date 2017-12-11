SHOW TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen fenomen dizi Çukur, bu akşam yine nefes kesen bir bölümle izleyicinin karşısına çıkacak. Yayınlanacak 8. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Çukur'da Sultan ve Sena arasındaki gerilim artacak. İşte Çukur 8. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

ÇUKUR 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur'un bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölümünde;

Herkesin maçı kendi kurallarına göre oynadığı Çukur mahallesinde gerilim doruk noktasındadır. Yamaç, Vartolu’nun zayıf noktasını bulmuş ve bu maçı bitirmek için son vuruşunu yapmıştır.

Vartolu beklemediği anda yediği darbeye karşılık İdris ve Yamaç’a hayatlarının sürprizini yaşatacaktır. Yamaç’ın tüm bu olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris, oğluna hayatının dersini verecektir. Bu sırada Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltecektir. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Sultan kesin kararını vermiştir; Sena bu evden gidecektir.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

ÇUKUR 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur'un geçtiğimiz hafta ekrana gelen 7. bölümünde;

İdris’in mahalleye geri dönmesi ve hâkimiyetini hatırlatmasıyla birlikte taşlar yerinden oynayacaktır. Vartolu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Çukur’un altını oyarak mahallede hüküm sürmeye kararlıdır.

Asıl büyük mücadele şimdi başlayacaktır. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını bulacaktır.

Koçovalılardaki ve mahallede kopan fırtınanın tam ortasında Selim yeni hamlesini yapmaya hazırlanırken, Vartolu ise en büyük kozunu oynayarak ekran başındakileri şoke edecek.

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Çukur 8. bölüm

Çukur 8. bölüm fragmanı