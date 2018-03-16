Cuma saati kaçrta? sorusu, Müslümanlığın en önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı öncesi, ibadetlerini bulundukları şehirlerdeki camilerde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin nüfus yoğunluğu yüksek kentlerde vatandaşlar, Cuma namazı saatini daha çok soruyor. İstanbul'da 13.19'da kılınacak Cuma namazı, Ankara'da 13.03'te, İzmir'de 13.26'da yerine getirilecek. İşte il il Türkiye'nin Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATLERİ - 16 MART 2018

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 05:22 06:42 12:54 16:15 18:53 20:07 ADIYAMAN 05:10 06:30 12:42 16:03 18:41 19:56 AFYONKARAHİSAR 05:40 07:01 13:13 16:33 19:12 20:28 AĞRI 04:49 06:11 12:23 15:43 18:22 19:39 AMASYA 05:16 06:40 12:51 16:11 18:51 20:09 ANKARA 05:29 06:52 13:03 16:23 19:03 20:20 ANTALYA 05:41 07:00 13:12 16:34 19:12 20:26 ARTVİN 04:52 06:17 12:28 15:47 18:27 19:46 AYDIN 05:51 07:12 13:23 16:44 19:23 20:38 BALIKESİR 05:49 07:12 13:23 16:43 19:23 20:40 BİLECİK 05:40 07:04 13:15 16:35 19:14 20:32 BİNGÖL 05:00 06:22 12:33 15:53 18:32 19:49 BİTLİS 04:54 06:15 12:26 15:47 18:26 19:42 BOLU 05:33 06:57 13:08 16:28 19:08 20:26 BURDUR 05:42 07:02 13:14 16:35 19:13 20:28 BURSA 05:44 07:07 13:19 16:38 19:18 20:36 ÇANAKKALE 05:55 07:18 13:29 16:49 19:28 20:46 ÇANKIRI 05:25 06:49 13:00 16:20 18:59 20:18 ÇORUM 05:20 06:44 12:55 16:15 18:54 20:13 DENİZLİ 05:47 07:07 13:18 16:40 19:18 20:33 DİYARBAKIR 05:02 06:22 12:34 15:55 18:33 19:49 EDİRNE 05:52 07:18 13:29 16:47 19:28 20:48 ELAZIĞ 05:05 06:27 12:38 15:59 18:37 19:54 ERZİNCAN 05:03 06:26 12:37 15:57 18:36 19:54 ERZURUM 04:55 06:19 12:30 15:50 18:29 19:47 ESKİŞEHİR 05:39 07:02 13:13 16:33 19:12 20:30 GAZİANTEP 05:14 06:34 12:45 16:07 18:45 19:59 GİRESUN 05:06 06:30 12:41 16:01 18:40 19:59 GÜMÜŞHANE 05:02 06:26 12:37 15:57 18:36 19:55 HAKKARİ 04:48 06:08 12:20 15:41 18:19 19:34 HATAY 05:20 06:38 12:50 16:12 18:50 20:03 ISPARTA 05:41 07:01 13:13 16:34 19:12 20:27 MERSİN 05:25 06:45 12:56 16:18 18:56 20:10 İSTANBUL 05:43 07:08 13:19 16:38 19:18 20:37 İZMİR 05:54 07:15 13:26 16:47 19:26 20:42 KARS 04:47 06:11 12:22 15:42 18:22 19:40 KASTAMONU 05:23 06:49 13:00 16:19 18:59 20:18 KAYSERİ 05:20 06:41 12:53 16:13 18:52 20:09 KIRKLARELİ 05:49 07:15 13:26 16:45 19:25 20:45 KIRŞEHİR 05:25 06:47 12:58 16:19 18:57 20:14 KOCAELİ 05:40 07:04 13:15 16:35 19:14 20:33 KONYA 05:33 06:53 13:05 16:26 19:04 20:20 KÜTAHYA 05:41 07:04 13:15 16:35 19:14 20:31 MALATYA 05:09 06:30 12:42 16:02 18:41 19:57 MANİSA 05:52 07:14 13:25 16:46 19:24 20:41 KAHRAMANMARAŞ 05:15 06:36 12:47 16:08 18:47 20:02 MARDİN 05:00 06:20 12:32 15:53 18:31 19:46 MUĞLA 05:50 07:10 13:21 16:43 19:21 20:36 MUŞ 04:56 06:17 12:29 15:49 18:28 19:45 NEVŞEHİR 05:23 06:45 12:56 16:17 18:55 20:12 NİĞDE 05:24 06:45 12:56 16:17 18:56 20:11 ORDU 05:08 06:32 12:43 16:03 18:42 20:02 RİZE 04:57 06:22 12:33 15:52 18:32 19:51 SAKARYA 05:38 07:02 13:13 16:33 19:12 20:31 SAMSUN 05:13 06:39 12:50 16:09 18:48 20:08 SİİRT 04:55 06:16 12:27 15:48 18:27 19:42 SİNOP 05:17 06:43 12:54 16:13 18:53 20:14 SİVAS 05:13 06:36 12:47 16:07 18:46 20:04 TEKİRDAĞ 05:49 07:14 13:25 16:44 19:24 20:43 TOKAT 05:14 06:37 12:49 16:08 18:48 20:06 TRABZON 05:00 06:25 12:36 15:55 18:35 19:54 TUNCELİ 05:03 06:25 12:37 15:57 18:36 19:53 ŞANLIURFA 05:08 06:28 12:40 16:01 18:39 19:54 UŞAK 05:44 07:06 13:17 16:38 19:17 20:33 VAN 04:49 06:10 12:21 15:42 18:21 19:37 YOZGAT 05:21 06:44 12:56 16:16 18:55 20:13 ZONGULDAK 05:31 06:57 13:08 16:27 19:07 20:27 AKSARAY 05:26 06:47 12:59 16:19 18:58 20:14 BAYBURT 04:59 06:23 12:34 15:54 18:33 19:51 KARAMAN 05:31 06:50 13:02 16:23 19:02 20:16 KIRIKKALE 05:27 06:50 13:01 16:21 19:00 20:18 BATMAN 04:58 06:19 12:30 15:51 18:30 19:45 ŞIRNAK 04:53 06:13 12:25 15:46 18:25 19:39 BARTIN 05:29 06:55 13:05 16:24 19:04 20:25 ARDAHAN 04:48 06:13 12:24 15:43 18:23 19:42 IĞDIR 04:44 06:07 12:19 15:39 18:18 19:36 YALOVA 05:42 07:07 13:18 16:37 19:17 20:36 KARABÜK 05:28 06:53 13:04 16:24 19:03 20:23 KİLİS 05:16 06:35 12:46 16:08 18:46 20:00 OSMANİYE 05:19 06:38 12:50 16:11 18:49 20:04 DÜZCE 05:35 06:59 13:10 16:30 19:09 20:28

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.