Soma'daki şehit madenciler etkinliğinde Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişiye seslendi.

Yaptığı konuşmanın sonuna doğru CHP Grup Başkan Vekili ilk defa bir geleneği bozarak Cumhurbaşkanı adayı İnce'den mikrofonu isteyerek "Bu mikrofonu alış nedenim çok önemli bir işe vesile olmaktır. Şimdi size açıklıyorum. Şimdi buraya Cumhurbaşkanımız adayımız İnce'nin annesi Zekiye Hanım'ı davet ediyorum" sözleriyle birlikte Muharrem İnce sevinç ile şaşkınlık arasında kaldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın aktardığına göre; sahneye gelen anne Zekiye İnce'ye sarılan Muharrem İnce, annesinin elini öptü.

İnce, annesine sarılarak "Bak anne kalabalığı nasıl buldun?" diye sordu. Anne Zekiye İnce ise "Oğlum bu iş her halde tamam. Yine de Allah yardımcın olsun. Benim oğlum ona inanları hiç bir zaman mahçup etmez" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER