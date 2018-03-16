New York'ta düzenlenen ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın'ın da bulunduğu toplantının açılış konuşmasını Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar yaptı.



Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization'ın (THO) düzenlediği toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Çok sayıda ABD'li akademisyen ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr Gülnur Aybet, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikalarını anlattı.

Aybet, Amerikalı kanaat önderlerine, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü harekatın içeriği, terör koridorunun kesilmesi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunurken, bunların Türkiye için öneminin altını çizdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri uluslararası medyada Türkiye'yi karalama kampanyasının devam ettiğini, objektif olmayan ve tarafsızlığa yakışmayan bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Aybet, operasyonun gerekçeleri ve uluslararası hukuktan doğan haklara da dikkati çekti. Türkiye'nin haklı politikalarını anlatmaya aralıksız devam edeceklerini belirten Aybet, ABD'den FETO konusunda da daha samimi adımlar atmasını beklediklerini söyledi.



THO Başkanı Ali Çınar da, Türk-ABD ilişkilerinde gerginliğin devam ettiğini ancak son ikili görüşmeler ve yeni kurulan üçlü ortak mekanizma ile olumlu adımlar atılmasını umut ettiklerini dile getirdi. Çınar, THO olarak yoğun çalışmalarına devam ettiklerini, Kongre ve Senato'da birçok üye ile Türkiye konusunda görüştüklerini ve Türkiye'nin YPG ve FETO konusunda ne kadar haklı olduğunu anlattıklarının de altını çizdi.

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