Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıpranma payıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirterek, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur. Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazilerdeler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güneydoğu'da bu teröristler okullarımızı bombalamadı mı? Yakmadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak. Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun Kürt kardeşimin okuyacağı okulu yakıyorsun. Ey Amerika bak bunlar PKK'nın ta kendisidir.'' ifadelerini kullandı.
''Zeytin Dalı Harekatı sırasında görevleri gereği geride kalması gerekirken cephe hattında koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerimizi kurtardıktan sonra 12 saat mahsur kalan doktorumuzu biliyoruz. Görevleri başında şehit edilen sağlık personelimize rahmet niyaz ediyorum.''
AFRİN HAREKATI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3486 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Erdoğan, ''Amerika'nın burada sınırı mı var? Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor? Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.''
ABD, Suriye'de 20 üst kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya Savaşı anlamına gelir.
'NÜFUSUMUZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR'
Türkiye nüfusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız." dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanelerine ilişkin, ''Bu benim geleceğe yönelik projelerim içindeydi. 30 büyük şehrimizde bunların olması şart. Ondan sonra sıra sıra bunları küçülterek diğer şehirlerimizde devam etmek. Bugün Türkiye dünyanın en önemli uluslararası sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri bugüne kadar hüsrana uğrattık, bundan sonra da devam edeceğiz.''
''Sağlıkçılarımızın yıpranma payı konusu hükümetimizin programı içinde, emeklilik sorunları da bu paketin içinde olacak.'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.