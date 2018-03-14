Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıpranma payıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirterek, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur. Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazilerdeler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güneydoğu'da bu teröristler okullarımızı bombalamadı mı? Yakmadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak. Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun Kürt kardeşimin okuyacağı okulu yakıyorsun. Ey Amerika bak bunlar PKK'nın ta kendisidir.'' ifadelerini kullandı.

''Zeytin Dalı Harekatı sırasında görevleri gereği geride kalması gerekirken cephe hattında koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerimizi kurtardıktan sonra 12 saat mahsur kalan doktorumuzu biliyoruz. Görevleri başında şehit edilen sağlık personelimize rahmet niyaz ediyorum.''

AFRİN HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3486 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, ''Amerika'nın burada sınırı mı var? Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor? Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.''

ABD, Suriye'de 20 üst kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya Savaşı anlamına gelir.

'NÜFUSUMUZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR'

Türkiye nüfusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanelerine ilişkin, ''Bu benim geleceğe yönelik projelerim içindeydi. 30 büyük şehrimizde bunların olması şart. Ondan sonra sıra sıra bunları küçülterek diğer şehirlerimizde devam etmek. Bugün Türkiye dünyanın en önemli uluslararası sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri bugüne kadar hüsrana uğrattık, bundan sonra da devam edeceğiz.''

''Sağlıkçılarımızın yıpranma payı konusu hükümetimizin programı içinde, emeklilik sorunları da bu paketin içinde olacak.'' dedi.

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