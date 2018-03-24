Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. 2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulursa Münbiç'e gireceklerini belirterek, "Komuta kademesine soruyorum, Münbiç'e ihtiyaç var mı, yok mu. Eğer var derseler önce ben sonra da sizleri yanıma alıp bereber gideceğiz" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SLOGAN TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda slogan atan gençlere uyarılarda bulunarak, "Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var, ama kongre de olmaz. Bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın, bunlar bize yakışmaz, bunları geçmişte birileri atıyordu. Biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın" ifadesini kullandı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"(CHP) Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur. Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz, anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Ana muhalefetin görevi sandığa pusu kurmak mı? Kaymakanlar CHP'nin ilçe başkanıydı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasi ile alakası yok."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdık, Afrin'de de söyledik dinlemediler terör örgütleriyle iş birliği yaptılar. Anlamıyorlar, kusura bakmayın biz de gireriz. Girdik mi girdik. 3 bin 740 terörist etkisiz hale getirildi. Başta söyledik, inlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Suriye'ye kaçtılar, oradan da kovaladık. Ne tür tüneller yapmışlar. Onları o tünellere göndük. Güneydoğu'da da kalallar, tüneller açmışlardı. Onları oralara göndük, bundan sonra da gömeriz." diye konuştu.
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