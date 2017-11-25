Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan burada konuşmada şu mesajları verdi:
SOÇİ ZİRVESİ
Soçi'de düzenlenen zirve, Suriye konusunda insani trajedileri önlemeye ve bölgenin geleceğini mümkün olan en adil şartlarda oluşturmaya yönelik çabaların bir ürünüdür.
MISIR'DAKİ KATLİAM
Bunlara nasıl Müslüman deriz. Bunlar katil, bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yok.
Türkiye kardeş Mısır halkının yanındadır.
"KENARA ÇEKİLMEYİZ"
Bizden, gözümüzün içine bakıla bakıla 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulurken, kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istedikleri değil, bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir.
"VARSIN HESAP YAPSINLAR"
Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların, bizi oyundan çıkarıp yedek kulübesine bile değil, sahanın tamamen dışına atmaya matuf hamleler olduğunun farkındayız. Varsın, onlar kendi hesaplarını yapsınlar. Biz ülkemize güvenimizle, milletimizin desteğiyle, ordumuzun gücüyle bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye ulaştıracak şekilde yönlendirmekte kararlıyız.
"ATOM BOMBASINDAN FARKI YOK"
Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik her saldırı, bu iklimi bozmaya yönelik her söz, ister içeriden olsun ister dışarıdan her kutup, her adım doğrudan bizi canevimizden vurmayı hedefliyor. Ha ülkemizin ortasına bir atom bombası atmışsınız ha milletimizin birliğine, beraberliğine yönelik bir fitneyi ateşlemişsiniz. Bizim gözümüzde ikisi arasında fark yoktur.
"BOMBA OLUR, YAĞARIZ"
Bu vatan toprakları üzerinde kimse operasyon düşünmesin, aklından böyle bir şey geçirmesin. İşte o zaman Tendürek'te F16 oluruz, Cudi'de F16 oluruz, Bestler Deresi'nde F16 olur bombalarla onların üzerine yağarız.
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