Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşecek Erdoğan ve Aliyev, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumu ile anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Erdoğan, Aliyev'in Zagulba Sarayı'nda vereceği öğle yemeğine iştirak edecek.