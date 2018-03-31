Erdoğan: Ey Kosova'nın başbakanı kimin talimatı ile bu adımı attın!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe kongresine katılmak üzere gittiği Pendik'te önce kongre salonunun önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti, sonra da kongrede konuştu. Erdoğan, konuşmalarında ekonomi ile ilgili olarak dikkat çeken mesajlar verirken MİT'in Kosova'daki operasyonuyla ilgili olarak da "Ben soruyorum, ey Kosova'nın başbakanı, kimin talimatı ile bu adımı attın? Ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın" dedi.
Erdoğan, kongredeki konuşmasında şu mesajları verdi:
"BATSIN SİZİN KURUNUZ"
'Yok ekonomi şöyle, yok böyle' diye atıp tutuyorlar. 'Yok kur şöyle oldu, yok bunda böyle oldu.' Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru. Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz. Böyle de devam edeceğiz. Şu anda altyapısıyla her şeyiyle yoluna devam eden bir Türkiye var.
"HİÇBİR ZAMAN İNANCIMIZI KAYBETMEDİK"
İnanmıyorsan kusura bakma arkadaş. Biz bu işe inananlarla yolumuza devam ederiz. Bizim aldığımız Türkiye öyle değildi. Batmış, bitmiş bir Türkiye'yi aldık nereden nereye getirdik. Kimse bu iktidarın bulunduğu konumu zayıf göstermeye gayret etmesin. Biz hiçbir zaman kendimize inancımızı kaybetmedik. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buralara gelmeyi nasip etti ve halkımız da bize inandı, güvendi ve bizi 15 yıldır sürekli iktidarda tuttu.
"MAHKEMEDE HESABINI VERECEK"
Birisi 'Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim' diyor. Mustafa Kemal şu anda hayatta olsa seni bir dakika partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal, milliydi, yerliydi. Sen yerli de değilsin milli de değilsin. Sen gayri millisin. Kalkıp bizim yerliliğimiz ve milliğimiz üzerinden spekülasyon yapıyor. Şu anda mahkemede hesap vereceksin. Ben onun siyasi ayağıymışım... Göreceksin siyasi ayağı. Hesabını vereceksin. Yanında taşıdığın o Pensilvanya'daki uşakların hesabını da vereceksin. Onlarla nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksin. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun da hesaplarını vereceksin. Laf ola beri gele yok. Sahte korkularla, devşirilmiş kadrolarla oyaladılar, ülkenin vaktini heba ettiler.
"KOSOVALI KARDEŞLERİM HESABINI SORAR"
MİT Kosava'da yaptığı operasyonlarla bunların Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler, getirdiler. Ama üzüntüm var. Kosova'nın başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişi ile içişleri bakanını görevden aldı. Ben soruyorum ey Kosova'nın başbakanı, kimin talimatı ile bu adımı attın? Ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın? O Kosova'yı dünyada ikinci sırada tanıyan biziz. Senin bundan haberin yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe yapmak isteyenleri sen nasıl besledin? Bunun hesabını vereceksin. Kardeş olarak bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Öyle uzaktan kumanda ile siyaset yapılmaz.
"PENSİLVANYA'DAKİ TELAŞTA"
Pensilvanya'ya kaçan da telaşta. 'Akıbetim ne olacak?' diyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak.
FAİZ UYARISI
Erdoğan, partisinin ilçe kongresine katılmak üzere gittiği Pendik'te kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini bekleyen kalabalığa da hitap etti.
Erdoğan, buradaki konuşmasında "Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan... Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi.
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